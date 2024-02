COSA NON SI FA PER ANDARE ALL’EUROVISION – LOREDANA BERTÈ HA CEDUTO ALLE LUSINGHE DEL MONTE TITANO E PARTECIPERÀ A “UNA VOCE PER SAN MARINO”, IL FESTIVAL DEL MICROSTATO GRAZIE AL QUALE POTREBBE STACCARE UN BIGLIETTO PER MALMO – MA PRIMA DI VOLARE IN SVEZIA DOVRÀ VEDERSELA CON UNO STUOLO DI MORTI DI FAMA CHE, IN FINALE DOMANI SERA, TENTERÀ IL COLPACCIO: DAI JALISSE A MARCELLA BELLA PASSANDO PER L'EX ARTICOLO 31, DJ JAD… VIDEO

Estratto dell’articolo di Mattia Marzi per “il Messaggero”

Provate a chiudere gli occhi e a immaginare la scena. I due conduttori dell'Eurovision Song Contest 2024, la showgirl svedese Petra Mede e l'attrice Malin Åkerman, leggono i risultati delle votazioni e annunciano: «And the winner is Loredana Bertè». Fantascienza? Neanche troppo, visto che la cantautrice ha appena sciolto la riserva e parteciperà a Una voce per San Marino, il festival con il quale il microstato sceglie il proprio rappresentante per l'Eurovision.

[…] quella Pazza che all'ultimo Festival di Sanremo non le ha permesso di andare oltre il settimo posto - ma in compenso le ha fatto vincere il Premio della Critica intitolato alla sorella Mia Martini - e che ora potrebbe portare all'Eurovision come rappresentante della Repubblica di San Marino, una follia d'artista punk-rock di una per cui la guerra non è mai finita.

Ma per riuscire nella clamorosa impresa di volare a Malmö, che dal 7 all'11 maggio ospiterà l'Eurovision, Loredana Bertè dovrà superare più di un ostacolo. Il primo, il più semplice, è la finale di Una voce per San Marino, che si terrà domani sera al Teatro Nuovo di Dogana. Alla finale [...] parteciperanno anche Marcella Bella (con Chi siamo davvero), i Jalisse (con Il paradiso è qui), Aimie Atkinson (con A Dar For Love), Dana Gillespie (con The Last Polar Bear), Pago (con Il protagonista), i La Rua (con Il governo del cuore), Aaron Sibley (Human) e Wlady con Corona, Ice Mc e l'ex Articolo 31 Dj Jad (con Questa volta), oltre ad otto emergenti.

La giuria capitanata da Al Bano e da Mogol - i nomi degli altri componenti non sono stati resi noti, ma di sicuro non ci sarà Riccardo Cocciante: il cantautore sarà solo ospite d'onore della finale - potrebbe esaudire il suo sogno della cantante di volare in Svezia «per andare a rompere le scatole al mio ex marito Björn Borg».

[…] piccolo dettaglio: il vice capo delegazione di San Marino per l'Eurovision è Marco Vannuzzi, che figura anche come «legale rappresentante pro-tempore» di 23 Music, l'agenzia che cura il management della cantante […]

