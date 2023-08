12 ago 2023 10:00

COSA NON SI FA PER SCOPARE – IN SPAGNA UN SEDICENTE "TRANS" HA MESSO INCINTA LA SUA COMPAGNA DI CELLA: L’UOMO, CHE DOPO ANNI DI PRIGIONE IMPROVVISAMENTE HA INIZIATO A IDENTIFICARSI COME DONNA, HA CHIESTO DI ESSERE SPOSTATO NEL BRACCIO CHE OSPITA LA POPOLAZIONE CARCERARIA FEMMINILE, ANCHE SE NON AVEVA INIZIATO UN PERCORSO DI TRANSIZIONE – LA PRIGIONIERA CHE ERA CON LUI ORA ASPETTA UN BAMBINO: VUOLE ABORTIRE, MA ANCORA…