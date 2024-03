2 mar 2024 11:48

COSA NON SI FA PER SCOPARE – UN 62ENNE TORINESE È ACCUSATO DI AVER UCCISO E FATTO A PEZZI LA MADRE PER INTASCARE LA PENSIONE: L’UOMO SI ERA INNAMORATO E FIDANZATO CON UNA DONNA BRASILIANA MOLTO PIÙ GIOVANE, MA LA DONNA LO AVEVA MOLLATO PERCHE' LUI DOVEVA OCCUPARSI DELLA MADRE DI 91ENNE – A QUEL PUNTO L'UOMO HA AMMAZZATO L’ANZIANA, SEPPELLENDO IL CADAVERE IN UN BOSCO: LE INDAGINI SONO SCATTATE QUANDO È STATA RITROVATA UNA VITE IN TITANIO CHE…