Un tuono squarcia la mattina a sud di Roma. Il quartiere Laurentino ha un sussulto, gli operai sulle impalcature della facciata del palazzo al numero 51 di via Adolfo Consolini si bloccano. Sono gli stessi attimi in cui Valerio Savino, al secondo piano di quel palazzo, prende in mano la sua pistola calibro 22 (ha un regolare porto d’armi per uso sportivo) e spara alla compagna di una vita, Simona Lidulli. […]

Su Facebook posta: “Addio amici tutti. La mia vita terrena e quella di Simona finiscono qui. Insieme da sempre e per sempre. Un pensiero di affetto e gratitudine a tutti voi. Per noi amanti dell’Opera e del melodramma questa rappresenta la scelta più coerente che potessimo fare. Chiedo scusa a chi ho fatto del male”.

Sette minuti prima, alle 11,50, sul profilo social di lei un laconico: “Addio”. La donna, 64 anni, è stata trovata sul letto, accovacciata, un colpo alla tempia e indosso la tuta da casa. Con la stessa pistola, Savino, che di anni ne aveva 62, sale a bordo della sua Micra Viola. Arriva al parcheggio a piani del centro commerciale “I Granai”, 650 metri da casa, lascia altri biglietti sul parabrezza e si punta la pistola alla tempia destra. Un altro sparo. […]

Il post di Valerio Savino aveva fatto scattare l’allarme degli amici e la chiamata al 112. I carabinieri trovano il cadavere della donna alle 11,30 e arrivano pochi secondi dopo il suicidio di Savino che, poco prima, aveva avvertito il 118. Un amico è riuscito a contattarlo, lui ha risposto su WhatsApp: “Non chiamarmi più, sono morto”.

Savino, lucano, aveva scoperto qualche settimana fa di avere un cancro al pancreas. È quanto dichiara a Repubblica Agostino Presutti, amico della coppia: «Lo aveva confidato a tutti noi amici, era in cura. Le speranze erano nulle. Mi aveva detto che potevo aiutarlo solo cercando un amico in paradiso e tenendogli il gatto».

La malattia non risulta ai carabinieri. Nei biglietti lasciati in casa ci sono accenni ad alcuni problemi economici e alla paura di non mantenere il tenore di vita di una volta tra teatri e viaggi in Austria, Spagna, America. «Mi ammazzo, piuttosto», avrebbe confidato a un’amica Simona Lidulli che aveva numerose fotografie con il tenore Placido Domingo e altri cantanti.

[…] Sta di fatto che in casa è stata trovata una seconda pistola poggiata su una mensola, a cinque metri dal cadavere della donna. E sembra improbabile che la vittima si sia sparata con quell’arma, a meno che Savino non l’abbia spostata e poi, sconvolto, sia andato via di casa per suicidarsi.

L’autopsia sulla donna, con l’estrazione del proiettile dalla testa, risolverà il giallo. Così come gli accertamenti balistici sulle due pistole.

Di fatto, sul fascicolo della procura di Roma il reato è quello di “omicidio- suicidio”. […]

