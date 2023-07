23 lug 2023 17:00

COSA PUÒ SPINGERE UN RAGAZZO A UCCIDERE IL FRATELLO PER POI TOGLIERSI LA VITA? – PATRIZIO BALTIERI, IL 28ENNE DI VERONA CHE HA SPARATO AL FRATELLO MINORE EDOARDO E POI SI È SUICIDATO, SECONDO CHI LO CONOSCEVA ERA DIVENTATO UN “HIKIKOMORI”, CIOÈ UN RAGAZZO CHE SI ISOLA DAL RESTO DEL MONDO. QUALCOSA IN LUI SI ERA ROTTO DOPO LA MORTE DEL FRATELLO MAGGIORE, AVVENUTA 5 ANNI FA A CAUSA DI UNA LEUCEMIA – IERI SERA IL PADRE È RIENTRATO IN CASA E HA TROVATO I CORPI DEI DUE FIGLI SENZA VITA: IL PIÙ PICCOLO STESO IN SALOTTO E L’ALTRO BARRICATO IN CAMERA, CON ACCANTO IL FUCILE...