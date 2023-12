COSA RESTA DI HAMAS? – ISRAELE RITIENE DI AVER UCCISO 6-7 MILA MILIZIANI, TRA LORO QUASI 90 COMANDANTI - I BATTAGLIONI DI HAMAS E DI ALTRE FAZIONI SONO STATI RIDIMENSIONATI ANCHE SE LA RESISTENZA “URBANA” PROSEGUE - L’OFFENSIVA HA COSTRETTO I CAPI A NASCONDERSI NEI CUNICOLI, SPECIE A SUD – IN OGNI CASO PARTIRA’ LA CACCIA GROSSA, ANCHE ALL’ESTERO, COME DOPO L’ATTENTATO ALLE OLIMPIADI DI MONACO DEL ’72 (MA LA TURCHIA HA MINACCIATO RITORSIONI E IL QATAR CHIEDE UNA MORATORIA PER I SUOI “OSPITI”)

Estratto dell’articolo di Guido Olimpio per il “Corriere della Sera”

Yahya Sinwar

[…] Hamas è debilitata, ha subito colpi specie nel nord, però continua con la strategia del logoramento. L’unica possibile contando sul fattore tempo. Piccoli nuclei, composti da 3-4 miliziani, si infilano tra vicoli e case per cercare di sorprendere le truppe nemiche. Si avvicinano quanto basta per tirare con lanciagranate dotati di doppia carica […] armi tipiche delle guerriglie di mezzo mondo. […]

[…] la fase dell’invasione, costata agli israeliani la morte di circa 100 militari. Un bilancio grave ma inferiore ai timori dello Stato Maggiore. […] L’esercito preme a Jabaliya e Shasaiye nel settore settentrionale — «Siamo vicini al punto di rottura», afferma la Difesa — e sulla roccaforte di Khan Younis nel sud. La valutazione dopo due mesi di operazioni non può essere definitiva, per questo hanno lasciato trapelare la previsione di un’estensione almeno fino a gennaio. Sempre che la diplomazia non riesca ad imporre una tregua per mettere fine a un disastro umanitario gigantesco, con decine di migliaia di vittime civili.

PRESUNTI MILIZIANI DI HAMAS IN MUTANDE ARRESTATI DAI SOLDATI ISRAELIANI

Gerusalemme ritiene di aver ucciso 6-7 mila miliziani, tra loro un certo numero di comandanti. Da un calcolo empirico, elaborato solo sui comunicati diffusi, sarebbero quasi 90 i dirigenti eliminati. […] i palestinesi […] confermano solo cifre più basse, è difficile accertare il decesso di un ufficiale a meno di non recuperare il corpo. In molti casi i target sono stati neutralizzati da strike aerei o tiri di artiglieria, […] sepolti sotto cumuli di macerie, intrappolati in gallerie. Difficile che si rischino vite per andare a verificare.

BAMBINO CON UN FUCILE - HAMAS

Il quadro che emerge è […]

1) I battaglioni di Hamas e altre fazioni che operavano a nord sono stati ridimensionati, «caduti» alcuni quadri importanti. […] Tuttavia, la resistenza «urbana», con il mordi-e-fuggi, prosegue.

2) L’offensiva ha costretto i capi a stare rintanati nei cunicoli, specie a sud. Gli israeliani sperano di scovare i vertici delle fazioni — Yahya Sinwar, Mohammed Deif, i collaboratori più stretti — e magari di riuscire anche a liberare qualcuno dei 137 ostaggi. […]

BAMBINI CON FUCILI - HAMAS

La seconda dimensione del conflitto è quella dell’intelligence. Fughe di notizie […]

hanno riportato in primo piano la caccia alla leadership di Hamas all’estero, alti funzionari stabilitisi in Qatar, Turchia, Libano. Il capo dello Shin Bet ha parlato di una nuova operazione «dopo Monaco», un riferimento agli omicidi contro i terroristi coinvolti nella strage alle Olimpiadi del 1972. Possono farlo di nuovo? In teoria sì e anche in pratica, a patto di superare gli ostacoli.

terroristi di hamas superano il confine con israele a erez, il 7 ottobre 2023

I turchi, non appena sono circolate le notizie, hanno lanciato moniti duri e avranno di sicuro rafforzato la protezione. E non da oggi come rivelano numerose indagini su possibili talpe israeliane. I qatarini avrebbero chiesto garanzie di «immunità» per i loro ospiti: essendo l’unico vero canale negoziale hanno un buon motivo per essere ascoltati. Inoltre, proprio la storia di Hamas ha dimostrato che l’assassinio delle figure preminenti, compreso il fondatore Ahmed Yassin, non ha inciso sul movimento. […]

OSTAGGI ISRAELIANI RILASCIATI DA HAMAS