28 mar 2023 16:03

COSA C’È DIETRO IL RITORNO DI JACK MA IN CINA? – IL FONDATORE DI ALIBABA, DA ANNI IN ESILIO DOPO ESSERE ENTRATO IN ROTTA DI COLLISIONE CON IL PARTITO COMUNISTA, È STATO FOTOGRAFATO IN UNA SCUOLA DI HANGZHOU – I PIÙ MALIZIOSI HANNO NOTATO CHE NON DEVE ESSERE UN CASO, VISTO CHE IL NUOVO PREMIER LI QIANG HA DETTO DI “VOLER ESSERE AMICO DEGLI INDUSTRIALI” - INTANTO ALIBABA SI DIVIDERA' IN SEI UNITA' E VOLA IN BORSA A NEW YORK VIDEO