L’amica e compagna di chemioterapia di Matteo Messina Denaro lo invita a vestirsi di umiltà. E a penare alle persone che gli vogliono bene. Ma soprattutto, gli chiede di parlare, di collaborare. Di aiutare quelle persone che possono averne bisogno. Come per esempio «Denise Pipitone, può dare un grande aiuto a quella famiglia che sta cercando la verità sulla bimba sparita. Lì c’è ancora una grande voragine aperta in una mamma e un papà».

Questo è l’appello della donna a Non è l’Arena di Massimo Giletti. Che ieri ha anche mandato in onda una serie di audio sulla malattia dell’Ultimo dei Corleonesi. Lui «per quello che gli viene attribuito possa e debba sapere cosa può essere accaduto a quella famiglia. Potrebbe redimere le sue colpe aiutandoli. Questa è una preghiera che gli farei», dice l’amica.

Ma cosa c’entra Messina Denaro con la scomparsa di Denise Pipitone?

A fine gennaio proprio Piera Maggio lanciò un appello al boss: «Se è vero che Matteo Messina Denaro controllava tutta la provincia di Trapani, è impossibile che non sappia cosa sia accaduto a Mazara del Vallo, chi ha rapito nostra figlia, che non conosca i responsabili di un gran movimento ovunque di investigatori che sicuramente gli ha creato fastidio. Siamo stati sempre convinti di questo, non perché lo riteniamo responsabile direttamente del rapimento, ma perché non si muoveva una foglia senza che non lo sapesse».

[…] è vero che i boss in generale hanno sotto controllo quello che succede nel loro territorio. E spesso sono in grado di ricostruire fatti accaduti in quei luoghi grazie alla rete di informatori sul territorio. L’ipotesi che Messina Denaro sappia qualcosa del destino di Denise Pipitone non è campata in aria. Anche se in questi anni non è mai emerso il coinvolgimento di Cosa Nostra nel caso.

