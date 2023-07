COSA C’È NEL CELLULARE DI LEONARDO APACHE LA RUSSA? QUESTA MATTINA È STATA EFFETTUATA LA COPIA FORENSE DEL TELEFONO DEL FIGLIO DI ‘GNAZIO: PER ORA, SI TRATTA SOLO UN BACKUP, POI IN UN SECONDO MOMENTO PARTIRÀ L’ANALISI COMPLETA DEL CONTENUTO – L’OBIETTIVO È CAPIRE SE CI SONO ELEMENTI CHE DIMOSTRINO CHE LA 22ENNE CHE ACCUSA IL RAGAZZO DI VIOLENZA SESSUALE AVESSE DATO IL PROPRIO CONSENSO A PASSARE LA NOTTE INSIEME – I FILMATI DELLA DISCOTECA E I VIDEO DEGLI ALTRI RAGAZZI…

1. IN CORSO A MILANO LA COPIA FORENSE DEL TELEFONO DI LA RUSSA JR

(ANSA) - E' cominciata stamane, negli uffici della Squadra Mobile di Milano, la copia forense, con la formula dell'accertamento irripetibile, del telefono di Leonardo Apache La Russa, il figlio minore del presidente del Senato indagato assieme all'amico dj Tommy Gilardoni per violenza sessuale, in seguito alla denuncia di una sua ex compagna di liceo.

Le operazioni di stamani prevedono solo il back up del cellulare sequestrato lo scorso 14 luglio e che è stato conservato nella cassaforte del procuratore Marcello Viola. In un secondo momento sarà estratto il contenuto da analizzare in base a parole chiave che saranno decise nel contraddittorio tra le parti. Non si procederà a estrapolare chat o immagini che sono coperte dalle garanzie costituzionali. Lo smartphone di Leonardo La Russa è privo di sim, in quanto intestata allo studio legale del padre del giovane. La data per le operazioni peritali vere e proprie è ancora da fissare.

2. LA RUSSA JR, OGGI LA COPIA FORENSE DEL TELEFONO

Estratto dell’articolo di Franco Stefanoni per il “Corriere della Sera”

Sul cellulare di Leonardo Apache La Russa è previsto per questa mattina «l’accertamento irripetibile» per analizzare chat, messaggi e video dello smartphone. Agli investigatori sarà quindi possibile avere la «copia forense» della memoria dell’apparecchio pur in assenza della sim, non recuperabile essendo intestata allo studio legale di Ignazio La Russa, padre del ragazzo.

Leonardo è accusato assieme all’amico Tommy Gilardoni di violenza sessuale in seguito alla denuncia di una ex compagna di liceo incontrata durante una festa nella discoteca Apophis, nel centro di Milano, tra il 18 e il 19 maggio scorsi. La ventiduenne si era svegliata il giorno dopo, nuda e in stato confusionale, nel letto accanto a Leonardo, il quale le avrebbe poi detto di aver avuto un rapporto sessuale con lui. Di quella nottata la ragazza ha sempre riferito di non ricordare nulla […].

[…] la copia forense del contenuto del cellulare del ragazzo, sarà dunque possibile appurare, in particolare, se la presunta vittima, sebbene avesse assunto — come è risultato — cocaina e cannabis mischiata a benzodiazepine (tranquillanti ottenuti dietro prescrizione medica), quella sera fosse o meno in grado di dare il proprio consenso.

A proposito, gli inquirenti stanno anche analizzando le immagini acquisite dai telefoni dei ragazzi presenti alla festa e già sentiti come testimoni in Questura. Tra questi, anche un videomaker che ha consegnato un filmato girato in discoteca dal quale però […] non sarebbero emersi elementi utili alle indagini, orientate a verificare in che stato fosse la giovane prima di andare a casa La Russa. Leonardo ha sempre affermato che l’amica era consenziente.

