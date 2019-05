COSA C’È SCRITTO NEI TRE TESTAMENTI TROVATI NELLA CASA DI DETROIT DI ARETHA FRANKLIN? SE L’AUTENTICITÀ VENISSE CONFERMATA, I TESTI RIVELEREBBERO LA VITA COMPLICATA DELLA CANTANTE SCANDITA DA UOMINI DA DIMENTICARE E FIGLI A CUI LASCIARE TUTTO “IN PARTI UGUALI” – IN PARTICOLARE VERREBBE RIVELATA L’IDENTITÀ DEL PADRE DEL PRIMO FIGLIO, AVUTO DA ARETHA A 12 ANNI, E CHE HA PARTICOLARE BISOGNO DI CURE: “IL PADRE MAI DEVE GESTIRE…” (VIDEO)

I rappresentanti legali della famiglia di Aretha Franklin si sono rivolti a un giudice per chiedere cosa devono fare con i tre testamenti scritti a mano, nascosti nella casa di Detroit della cantante e rivenuti lo scorso 3 maggio. Secondo le prime indiscrezioni uno dei documenti rivelerebbe una grande sorpresa.

Due scritti sono stati rivenuti in un armadio chiuso di cui era difficile trovare la chiave e un altro in un quaderno a spirale nascosto sotto i cuscini di un divano, secondo i documenti depositati lunedì alla corte di giustizia della contea di Oakland, in Michigan.

Quando Franklin morì, gli avvocati riferirono di non aver trovato alcun testamento. Le 16 pagine scaricate non sono state ancora autenticate secondo quanto hanno dichiarato gli avvocati dei quattro figli di Franklin. E anche se fossero veri, non è chiaro se possano essere considerati validi, secondo i documenti del tribunale in cui si chiede al giudice di dirimere la vicenda.

In ogni caso, se fossero scritti dal pugno di Aretha, ciò che emerge è la figura di una donna d'affari esperta, determinata ad assicurarsi che i suoi figli fossero trattati in modo equo. Più volte in tutti e tre i documenti, scrive che i suoi beni dovessero andare in parti uguali ai suoi tre figli minori e delinea istruzioni dettagliate per la cura del figlio maggiore, Clarence, che sarebbe disabile bisogno di cure speciali di cui però non sono mai divulgati pubblicamente i particolari.

Informazioni su Clarence ...

Clarence Franklin è nato nel 1955, quando Aretha Franklin aveva solo 12 anni. Franklin parlava raramente della sua famiglia e della sua vita personale, e per decenni c’è stato un mistero sull’identità del padre del piccolo. Molti hanno più volte scritto che si trattava di Donald Burk, compagno di scuola della cantante, ma se i testamenti fossero veri emerge una nuova verità.

aretha franklin, il testamento datato giugno 2010 9

Secondo uno degli scritti, datato 21 giugno 2010, il padre di Clarence è Edward Jordan Sr., che è anche il padre di un altro dei figli della cantante, Edward, nato quando aveva 14 anni.

Poco si sa di lui, ma Franklin era decisamente rimasta ferita da Jordan, che viene descritto nella biografia di David Ritz del 2014 "Respect: The Life of Aretha Franklin", solo come un "giocatore".

A pagina 6 delle presunta ultime volontà vengono date chiare istruzioni sulla cura di Clarence Franklin: «Suo padre, Edward Jordan Sr., non deve mai ricevere o gestire denaro o proprietà appartenenti a Clarence. Non ha mai dato alcun contributo monetario, materiale, spirituale a suo figlio». In entrambi i casi il "mai" è stato più volte sottolineato. Il prossimo capitolo per capire cosa accadrà è fissato il 12 giugno, data della prossima udienza.

