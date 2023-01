COSA E’ SUCCESSO A CARMELA E AUGUSTA? SI INFITTISCE IL MISTERO DELLA MORTE DI MADRE E FIGLIA NELLA NOTTE DI CAPODANNO A ROMA: LA PROCURA INDAGA PER OMICIDIO - LE DUE DONNE, 90 E 67 ANNI, TROVATE SENZA VITA IL 3 GENNAIO. ERANO STATE SENTITE PER L'ULTIMA VOLTA IL 31 DICEMBRE. SUI CORPI NESSUN SEGNO DI VIOLENZA. I DIRIMPETTAI GIURANO DI NON AVER UDITO "ALCUN RUMORE" PROVENIRE DA QUELLA CASA – LE IPOTESI: FORSE UNA PURA COINCIDENZA. OPPURE UN DOPPIO SUICIDIO. SULLO SFONDO L'IPOTESI ESTREMA…

Estratto dell'articolo di Giuseppe Scarpa per roma.repubblica.it

Madre e figlia, le hanno trovate entrambe senza vita. Morte all'interno dello stesso appartamento, il più tragico degli epiloghi si è consumato, molto probabilmente, a Capodanno. Ma cosa è accaduto a San Basilio la notte del 31 dicembre? In via Fabriano, al civico 31, nessuno sa niente, nessuno ha visto niente. Eppure qualche cosa deve essere accaduto. I dirimpettai giurano di non aver udito "alcun rumore" provenire da quella casa. "È venuta la polizia stamattina (il 3 gennaio, ndr) io non so altro", giura la vicina. Un altro inquilino taglia corto: "Io non so niente di questa storia" e rientra in casa dopo essersi affacciato dal balcone. La procura, però, vuole vederci chiaro.

Due donne morte nelle stesso momento, nella stessa abitazione sono un fatto abbastanza singolare. Forse una pura coincidenza, una che si sente male muore e l'altra che successivamente a causa dello stress ha un infarto. Oppure un doppio suicidio? Sullo sfondo l'ipotesi estrema dell'omicidio - suicidio.

Gli altri inquilini, che vivono nei palazzi accanto, si chiedono cosa possa essere accaduto. "Non godevano di buona salute, questo è certo", spiega una signora. Al civico 31 si contano almeno tre edifici, tre diversi portoni. Quello in cui abitavano le due vittime è l'ultimo rispetto al cancello d'ingresso. Tutti edifici bassi, case popolari, di tre piani color ocra. Molte donne anziane affacciate parlano tra loro. "Hai visto la polizia? Cosa è successo ad Augusta e Carmela?" Adesso investigatori e inquirenti dovranno dare una risposta.