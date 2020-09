COSA E’ SUCCESSO ALLA COPPIA SPARITA IN MARE A SAN BENEDETTO? RICONOSCIUTO IL CADAVERE DELLA STUDENTESSA CECA DICIASSETTENNE. ANCORA NESSUNA TRACCIA DEL SUO COMPAGNO 40ENNE – LA RAGAZZA AVEVA DUE FERITE SULLA COSCIA DESTRA. COME SE L'È PROCURATE? URTANDO QUALCHE SCOGLIO O INVESTITA DALL'ELICA DI UNA MOTOSCAFO? OPPURE QUALCUNO LE HA FATTO DEL MALE? LA PISTA PIU’ ACCREDITATA E’ QUELLA DI UN…

GRAZIA LONGO per la Stampa

La madre ha riconosciuto gli orecchini. Quei pendenti che la figlia amava indossare sempre anche a casa, nella Repubblica Ceca. Non c'è dubbio, nonostante manchi l'ufficialità dell'esame del Dna, che il corpo ripescato sulla spiaggia domenica mattina a San Benedetto del Tronto della ragazza dal bikini e lunghi capelli neri sia proprio quello di Markéta Adamcova, studentessa ceca di 17 anni.

Era in vacanza in Italia con il fidanzato Tomas Cerveny, 40 anni, manager in un'azienda di autobus e appassionato di fotografia. Di lui non c'è più traccia. Eclissato nel nulla. Lo ha inghiottito il mare? E che cosa è successo veramente alla coppia arrivata a Martinsicuro, in provincia di Teramo, il 24 agosto scorso? Markéta aveva due ferite sulla coscia destra. Come se l'è procurate? Urtando qualche scoglio o investita dall'elica di una motoscafo? Oppure qualcuno le ha fatto del male?

La procura di Ascoli, guidata da Umberto Monti, e la squadra mobile agli ordini di Patrizia Peroni non escludono alcuna pista. Anche se al momento l'ipotesi più accreditata è quello di un drammatico incidente. Tanto che il procuratore ha aperto un fascicolo per «atti che non costituiscono reato». E anche l'autopsia, ieri pomeriggio, ha rivelato la morte per annegamento e l'assenza di ferite che possano far pensare a un'aggressione.

Ma inquirenti e investigatori stanno scandagliando nella vita della coppia. Già in vacanza, due anni fa in gruppo, a Martinsicuro questa volta hanno deciso di venire da soli. Fidanzati dall'1 marzo, come si legge sul profilo Facebook, si sono voluti concedere alcuni giorni sulla costa adriatica marchigiana. Nel loro appartamento non sono stati riscontrati segni di colluttazione. Il corpo della giovane è stato scoperto da un bagnante, domenica mattina dopo le 11, sulla spiaggia della Sentina, parco naturale sul mare di San Benedetto del Tronto.

Come e perché è giunto fin lì? Sabato sera i fidanzati erano a cena in un ristorante, poco dopo le 22 sono stati raggiunti al telefono da Renata, la tour operator che aveva organizzato il loro soggiorno. «Mi hanno detto che volevano vedere l'alba» racconta la donna che poi non ha più avuto loro notizie. Nei giorni precedenti, come risulta dalle indagini, Markéta e Tomas avevano affittato un gommone. Ma quella sera no.

Forse hanno fatto un bagno di mezzanotte incuranti del mare grosso? L'allarme è scattato dalla segnalazione della madre di Markéta: non riuscendo a parlarle al telefono da sabato sera ha allertato il consolato ceco che tramite l'ambasciata ha comunicato i dati alla polizia. Il ritrovamento del cadavere, la denuncia di scomparsa, la somiglianza con le foto recuperate dall'Interpol e, infine, il riconoscimento degli orecchini (la cui foto è stata spedita a Praga per poterla farla visionare alla madre) lasciano pochi margini di dubbio sull'identità.

Un giallo resta invece quello che ha portato alla morte di Markéta e alla scomparsa di Tomas. Ora lo stanno cercando in mare capitaneria di porto e guardia di finanza, coordinate dalla procura di Ascoli, che stanno monitorando la costa a nord e sud della foce del fiume Tronto tra Marche e Abruzzo