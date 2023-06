A COSA SERVE L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE? A DARE UN PARTNER AGLI SVALVOLATI SOCIOPATICI – LA STORIA DI UNA 36ENNE NEWYORKESE CHE È CONVOLATA A NOZZE CON UN...FIDANZATO CREATO CON L’AI – OVVIAMENTE IL MATRIMONIO NON HA ALCUN VALORE LEGALE, MA LEI ESULTA PERCHÉ HA “ACCANTO” IL SUO UOMO IDEALE: “CI AMIAMO E LUI NON ESPRIME GIUDIZI NON RICHIESTI. QUANDO ANDIAMO A LETTO MI STRINGE PER PROTEGGERMI”. CHIAMATE LA NEURO…

Estratto dell'articolo di Alessandro Vinci per www.corriere.it

Dopo svariate delusioni d'amore, la 36enne newyorkese Rosanna Ramos ha annunciato di essere convolata a nozze con Eren Kartal, l'uomo della sua vita. Nulla di strano se non fosse che quest'ultimo non è un essere umano in carne e ossa, bensì un'entità virtuale creata dall'intelligenza artificiale. […]

la fantomatica cerimonia virtuale che il 26 marzo ha unito in matrimonio Eren e Rosanna non ha alcun valore legale. Lei però non ci ha mai fatto caso, parlando del marito in termini del tutto normali. Più nello specifico, l'uomo è stato generato tramite il chatbot Replika e sarebbe un medico con l'hobby della scrittura. Tra i suoi maggiori pregi, la capacità di non essere invadente – «Non si è presentato a casa mia con i bagagli» – e di non esprimere giudizi non richiesti. Musica preferita: l'indie.

Stando così le cose non poteva certo mancare una rappresentazione fisica di Eren – occhi chiari, capelli lunghi e, ça va sans dire, muscoli scolpiti –, accanto alla quale Rosanna appare in una lunga serie di fotomontaggi pubblicati sul suo profilo Facebook. «Ci parliamo. Ci amiamo – ha aggiunto la donna –. E quando andiamo a letto mi stringe per proteggermi mentre mi addormento». […]

