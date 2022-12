DA COSA SI CAPISCE CHE È ARRIVATO IL NATALE? DALL’ALLARME DEI VIROLOGI SULLA PERICOLOSITÀ DEL COVID – SECONDO LA FONDAZIONE “GIMBE” IL 72% DELLE PERSONE CON FRAGILITÀ E OVER 60 SAREBBERO A RISCHIO PERCHÉ NON HANNO EFFETTUATO LA QUARTA DOSE DI VACCINO – IN ITALIA I CONTAGI DA CORONAVIRUS STANNO SCENDENDO (-21.1% NELL’ULTIMA SETTIMANA) MA AUMENTANO LEGGERMENTE I MORTI..

In una settimana scendono i contagi di Covid-19 in Italia (-21,1%) ma sono in aumento i decessi (+4,8%): oltre cento al giorno. Risultano invece stabili i ricoveri (+2,4%) e si registra un lieve calo delle terapie intensive (-4,2%). Lo evidenzia il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 9-15 dicembre 2022. In ulteriore aumento sono dunque i decessi: 719 negli ultimi 7 giorni (di cui 17 riferiti a periodi precedenti), con una media di 103 al giorno rispetto ai 98 della settimana precedente.

Ci si avvicina alle festività del Natale con quasi il 72% di fragili e over-60 scoperti perché non hanno effettuato la quarta dose di vaccino anti-Covid, rileva ancora il monitoraggio Gimbe relativo alla settimana 9-15 dicembre 2022. Al 16 dicembre sono state somministrate 5.436.818 quarte dosi, con una media di 20.836 somministrazioni al giorno, in aumento rispetto alle 19.890 della scorsa settimana. Il tasso di copertura nazionale per le quarte dosi è del 28,4% con nette differenze regionali, dal 12,8% della Calabria al 42,2% del Piemonte.