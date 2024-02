5 feb 2024 16:46

COSA SI FA PER NON SEMBRARE RAZZISTI – RE CARLO HA SCELTO COME SUA SCUDIERA LA 33ENNE KAT ANDERSON: DA OGGI SARÀ GLI OCCHI E LE ORECCHIE DEL SOVRANO SOPRATTUTTO DURANTE I VIAGGI ALL’ESTERO E GESTIRÀ GLI OSPITI IN INCONTRI E UDIENZE – LA SCELTA DELLA DONNA PER METÀ MALESE NON È UN CASO: È UNO SCHIAFFONE AL FIGLIO HARRY E ALLA NUORA MEGHAN CHE AVEVANO ACCUSATO I REALI DI RAZZISMO E DI ESSERE PREOCCUPATI DEL COLORE DELLA PELLE DI ARCHIE…