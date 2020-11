COSA SIGNIFICA SE SOGNATE DI ESSERE UCCISI DAL VOSTRO PARTNER? E SE VI SVEGLIATE IN UN BAGNO DI SUDORE DOPO AVER “TRASCORSO” LA NOTTE A FLIRTARE CON IL SUO AMICO? CHE CI PIACCIA O NO I SOGNI POSSONO DARCI UNA VISIONE DEI NOSTRI SENTIMENTI E PENSIERI PIÙ NASCOSTI. SE POI COINVOLGONO ANCHE IL PARTNER, IL SIGNIFICATO PUÒ ESSERE MENO SCONTATO DI QUELLO CHE IMMAGINIAMO…

Dormire bene è vitale per il tuo stato fisico e mentale, ma quando sogni il tuo partner che dorme con un ex, tendi a svegliarti meno rilassato e più infastidito. Ma che ci piacciano o no, gli esperti ritengono che i sogni possano offrire una visione dei nostri sentimenti e dei nostri pensieri nascosti. Ecco cosa ci dicono alcuni sogni.

1. Partner che fa sesso con un ex

Il sogno più comune per chi è in una relazione è che il partner tradisca con un ex, il che di solito significa che hai delle insicurezze che devi individuare. È perché temi l'abbandono, ti senti trascurato dal tuo partner o perché hai scarsa autostima?

In alcuni casi, questi sogni possono anche significare che c'è una terza persona che temi possa mettere in pericolo la tua relazione.

2. Partner che rompe con te

È il secondo sogno più comune. Anche se non ti svegli rilassato, questo sogno di solito ha una connotazione positiva. Significa che stai facendo un passo successivo nella relazione. È l'inizio di qualcosa di nuovo ed eccitante, come comprare una casa, sposarti o semplicemente dire "Ti amo" per la prima volta.

3. Aspettare un bambino dal partner

Se non vuoi un bambino, allora sai quanto può essere spaventoso questo sogno. Tuttavia, il significato che c'è dietro è piuttosto bello. Sognare di avere un bambino è legato alla creazione e all'avere nuove idee. Il ruolo del partner nel sogno è aiutarti a costruire e coltivare quelle "nuove idee".

4. Litigare

Se sogni di litigare con il tuo partner, di solito significa che ci sono alcuni sentimenti che hai represso per un po' che vanno espressi. Comunicare questi problemi ed esprimere le tue emozioni nascoste ti farà sentire come alleggerirsi di un fardello.

5. Fare sesso con il partner

Avere questo sogno può significare che ci sono alcuni desideri sessuali che non hai condiviso con il tuo partner ma che ti piacerebbe farlo. Questo tipo di sogno può anche creare un legame più profondo tra voi due.

6. Il partner muore

Questo sogno potrebbe significare la paura di perdere il tuo partner o di porre fine alla relazione.

Potrebbe anche significare che hai notato che il tuo partner è cambiato e questo crea ansia.

7. Flirtare con l'amico del partner

Questo sogno non significa necessariamente che sei attratto da quella persona, infatti di solito non è affatto legato a tradire in modo romantico. Questo sogno di solito significa che ti senti in colpa per aver trascurato il tuo partner in una determinata situazione e hai voglia di rimediare.

8. Sposarsi

Questo sogno può significare che ti stai avvicinando molto al tuo attuale partner. Significa connessione forte come coppia, prenderti un impegno e mostrare dedizione.

9. Il partner sta cercando di ucciderti

Sognare che qualcuno stia cercando di ucciderti è terrificante, specialmente quando quella persona che vuole farti del male è il tuo amante. Tuttavia, questo sogno di solito significa che hai paura di qualcosa che stai cercando di evitare nella vita reale.

