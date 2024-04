COSA SPINGE UNA DONNA A SPOSARE UN UOMO CONDANNATO A 21 ANNI, SENZA NEANCHE AVERLO MAI SFIORATO? – È QUELLO CHE HA FATTO LA 32ENNE LAURA ROFFO (CHA HA GIA' DUE FIGLI), IERI, NEL CARCERE DI CIVITAVECCHIA CON MARIO PINCARELLI, IL 26ENNE CONDANNATO PER L’OMICIDIO DI WILLY MONTEIRO – IL RITO CIVILE SI E’ TENUTO NELLA SALA COLLOQUI: I TESTIMONI SONO STATI LA MAMMA DI LEI E L’AVVOCATO DI LUI – L'ARRIVO DELLA SPOSA, GLI INSULTI E GLI SPUTI AI GIORNALISTI: "SCHIFOSI!" - VIDEO

Estratto dell’articolo di Romina Marceca per “La Repubblica – Edizione Roma”

Il matrimonio è stato molto riservato. La mamma di lei e l’avvocata di lui i testimoni, il compagno di cella tra i pochi invitati nella sala colloqui del carcere di Civitavecchia.

Laura Roffo è arrivata su una Cinquecento grigia, avvolta in un vestito di chiffon rosa antico e glitter, il volto coperto da una mantellina di pelliccia. In silenzio è entrata dentro il penitenziario mentre un parente urlava ai giornalisti: «Schifosi». È lei la donna che si è innamorata e ha sposato Mario Pincarelli.

Un’unione che arriva dopo un fiume di lettere che la 32enne ha inviato al detenuto dopo averlo visto sui giornali e in televisione perché è uno degli assassini di Willy Monteiro Duarte, il ventunenne ucciso a Colleferro in strada per avere difeso un amico il 5 settembre 2020.

Un amore virtuale, se così si può definire. Laura Roffo avrebbe visto in questo giovane un innocente aldilà della condanna definitiva a 21 anni e nonostante la brutalità delle prove che hanno portato i giudici a ritenerlo un omicida insieme ai fratelli Bianchi e a Francesco Belleggia.

Quel giorno Willy è stato ammazzato in 40 secondi con colpi di Mma, lasciato a terra mentre i quattro andavano via a bordo di un Suv senza mostrare alcuna pietà per quel ragazzo che stava morendo.

Ieri, senza mai essersi sfiorati e avere trascorso del tempo insieme, Pincarelli e Roffo si sono sposati. Lei 32 anni, commessa e madre di due figlie, lui 26 e rinchiuso nel carcere di Civitavecchia.

I pochi contatti tra la Roffo e Pincarelli ci sono stati durante qualche udienza alla quale lei si è presentata. La donna ha diffuso attraverso l’avvocata Loredana Mazzenga la volontà di non parlare ai giornalisti perché «non cerco notorietà».

Davanti al carcere la legale aggiunge, in tailleur blu per l’occasione: «Pincarelli ha sempre detto che vuole un figlio appena uscirà dal carcere». Alla domanda se Laura Roffo ha avuto un pensiero per la famiglia di Willy in questo periodo, l’avvocata risponde: «Non so se la signora Roffo ha sentito la famiglia di Willy». Il rito civile è stato celebrato davanti a una decina di persone, poi sposa e parenti sono usciti da una porta secondaria del carcere. […]

Davanti al palazzo della Roffo, a Bracciano, alcuni vicini sono molto sorpresi: « Abita con la mamma e le due bambine, è sempre stato molto riservata. Per noi questo matrimonio è assurdo».

