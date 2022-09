DOPO IL KO CON L’UDINESE, ALTRA SCONFITTA PER LA ROMA IN EUROPA LEAGUE: I BULGARI DEL LUDOGORETS SI IMPONGONO 2-1 – MOURINHO: "RISULTATO BUGIARDO. SEMBRA CHE IN QUESTI ULTIMI GIORNI TUTTO CI VADA CONTRO" – I GIALLOROSSI, CHE SEMBRAVANO UN BUNKER INVALICABILE, HANNO PRESO 6 GOL IN 2 PARTITE, MOU: “NON MI PIACE PARLARE SOLO DEL REPARTO DIFENSIVO…”, GIA’, LA COPPIA MATIC-CRISTANTE IN MEZZO AL CAMPO NON FUNZIONA E GLI ESTERNI FATICANO. E CON I VARI INFORTUNI, SI NOTANO DI PIU' I LIMITI DELLA ROSA...