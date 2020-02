COSA SUCCEDE NEI CIELI DELL’ATLANTICO? LA TEMPESTA CIARA ‘SPINGE’ GLI AEREI: BATTUTO IL RECORD NEW YORK-LONDRA - LA 'BRITISH AIRWAYS' HA COLLEGATO L'AEROPORTO DI JFK A QUELLO DI HEATHROW IN 4 ORE E 56 MINUTI, INVECE CHE NELLE 6 ORE E 13 STIMATE. RAFFICHE DI VENTO FINO A 160 CHILOMETRI ORARI. TRENI E AEREI CANCELLATI IN GERMANIA E REGNO UNITO...

Leonard Berberi per il “Corriere della Sera”

AEREI - BATTUTO IL RECORD NEW YORK-LONDRA

Quelli di Virgin Atlantic ammettono la sconfitta. Anche se il distacco è stato di soli sessanta secondi su una distanza di oltre 5.550 chilometri. Ma su Twitter comunque sottolineano come la vittoria dei rivali di British Airways sia stata ottenuta con un velivolo (un Boeing 747) dotato di quattro motori che ha «consumato il doppio del carburante rispetto al nostro nuovo ed efficiente Airbus A350-1000» che di turboventole ne ha due.

Quando il volo BA112, partito dall' aeroporto «John Fitzgerald Kennedy» di New York, è atterrato alle 4.43 del mattino (le 5.43 in Italia) a Londra Heathrow domenica scorsa ha battuto un record: coprire le due sponde dell' Atlantico in meno di cinque ore (4 ore e 56 per l' esattezza) e presentandosi nella capitale londinese 102 minuti prima del previsto. Nell' ultimo mese la media è stata di 6 ore e 13 minuti. «Si può dire che è il volo più veloce tra le città», conferma al Corriere via e-mail Ian Petchenik, portavoce di Flightradar24 , ovviamente escludendo il Concorde che impiegava tre ore e mezza.

Il Boeing 747 di British Airways ha toccato i 1.328 chilometri orari di velocità in mezzo all' Oceano Atlantico. Com' è stato possibile? In questo periodo invernale si registrano diverse correnti a getto da Occidente e Oriente che spingono i velivoli diretti in Europa.

Il velivolo britannico ha realizzato il record sfruttando il flusso d' aria della tempesta Ciara - che ha registrato picchi di 389 chilometri orari - frantumando il primato del gennaio 2018 realizzato dal Boeing 787 di Norwegian Air (con la stessa dinamica) che aveva impiegato 5 ore e 13 minuti. «Diamo sempre priorità alla sicurezza sui record di velocità - chiarisce via e-mail al Corriere un portavoce di British Airways -, ma i nostri piloti altamente qualificati hanno sfruttato al meglio le condizioni meteo per portare i clienti a Londra con largo anticipo».

La stessa corrente d' aria ha consentito altri voli velocissimi. Sia sulla rotta New York-Londra: Virgin Atlantic VS4 (4 ore e 57 minuti) e VS46 (4 ore e 59 minuti). Sia tra la «Grande Mela» e l' Italia. L' Alitalia AZ605 per Milano Malpensa ha impiegato 6 ore e 12 minuti con un Airbus A330 (il 9 febbraio) invece di 7 ore e 9 minuti di media, mentre ieri il Norwegian Air DY7024 ha coperto la distanza con Roma Fiumicino in 6 ore e 34 minuti con un Boeing 787-9, due minuti meno della concorrente Alitalia AZ609 con un Boeing 777-200ER. «Non disponiamo di tutto lo storico sull' Italia, ma è probabile che pure questi siano dati record», commenta Petchenik.

Il vento forte ha creato problemi negli scali: centinaia di voli sono stati dirottati o hanno dovuto rimandare i tentativi di discesa come hanno potuto vedere gli appassionati in una diretta YouTube durata sei ore su Heathrow. Poi ci sono le tratte Europa-Usa. I velivoli diretti a New York hanno dovuto girare al largo della corrente d' aria - muovendosi più a Nord -, atterrando anche con un' ora di ritardo.

