Estratto dell’articolo di Mario Gerevini per il "Corriere della Sera"

Trame in corso in Svizzera per l’«aggiudicazione» di un patrimonio privato da 11,5 miliardi. È quello di Nicolas Puech, azionista di Hermès e discendente del fondatore, che ha indicato il suo domestico come erede avviandone l’adozione. Ma il 17 maggio la Fondazione Isocrate ha tolto buona parte dei poteri a Puech, suo fondatore e presidente. La fondazione di Ginevra ha un ruolo centrale in questa vicenda perché era la beneficiaria del primo testamento del miliardario (un contratto successorio firmato davanti a un notaio nel settembre 2011), salvo poi essere scavalcata — come già era emerso a dicembre — dalle successive, sorprendenti, ultime volontà pro servitù.

La mossa sul dimezzamento dei poteri è stata interpretata in ambienti legali ginevrini come un parziale commissariamento dell’anziano (81 anni) presidente che non ha moglie né figli e vive tra le montagne del Canton Vallese.

Il 51enne ex giardiniere assieme alla moglie avrebbe già un enorme patrimonio immobiliare (non denunciato al fisco svizzero) donatogli dal generoso datore di lavoro. Secondo recenti indiscrezioni della stampa elvetica lui e la moglie avevano, tra l’altro, accesso illimitato a una carta di credito con cui avrebbero speso centinaia di migliaia di franchi in boutique di lusso.

[…] Puech è straricco perché possiede il 5,7% del gruppo Hermès ma è rimasto rintanato tra le vette svizzere mentre gli altri parenti hanno unito le loro quote e controllano la griffe dall’alto della holding familiare H51. Comunque il 5,7% è un tesoro da 11,5 miliardi visto che Hermès ha una capitalizzazione di 230 miliardi.

E solo di dividendo Puech quest’anno ha incassato 75 milioni cioè una rendita di oltre 6 milioni al mese. Poi ci sono numerose proprietà immobiliari.

Le ville del tuttofare Alcune in Spagna e Portogallo, per un valore — si dice — dai 15 milioni in su, sarebbero già state donate più di 10 anni fa alla coppia di domestici, genitori di due bambini.

Al fisco svizzero il tuttofare, di cui non trapela il nome, avrebbe dichiarato 483 mila franchi di patrimonio (cambio alla pari con l’euro) e 49 mila di reddito per l’anno 2022 ma le proprietà estere (terreni, tenute, immobili) non sono tassabili in Svizzera.

