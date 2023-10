COSA È SUCCESSO A MESTRE? – LA PROCURA DI VENEZIA HA APERTO UN FASCICOLO PER OMICIDIO PLURIMO STRADALE CONTRO IGNOTI, PER L’INCIDENTE AL BUS, PRECIPITATO DA UN CAVALCAVIA NELLA BRETELLA CHE PORTA VERSO MARGHERA – I MORTI SONO 21, I FERITI 15, MA NON È ANCORA CHIARO COSA SIA ACCADUTO: DI SICURO, NON SAREBBE STATO COINVOLTO ALCUN ALTRO MEZZO. IL GUARDRAIL INADEGUATO E IL FUOCO SCATURITO DALLA FUORIUSCITA DI LITIO DALLE BATTERIE: TUTTE LE IPOTESI - VIDEO: UN PADRE ESTRAE LA FIGLIA DAL FINESTRINO

bus precipitato da un cavalcavia a mestre 6

PADRE ESTRAE LA FIGLIA DAL FINESTRINO DEL BUS PRECIPITATO A MESTRE

Da www.corriere.it

Dopo che l'autobus è precipitato dal cavalcavia a Mestre, causando la morte di 21 persone nella sera di martedì 3 ottobre, un uomo è riuscito ad estrarre, viva, sua figlia. In questo video, ripreso da un passante, si vede il padre mettere in salvo quella che sembra essere una bambina.

CHE COSA SAPPIAMO FINORA SULL'INCIDENTE DELL'AUTOBUS A MESTRE. LE CERTEZZE E I PUNTI ANCORA DA CHIARIRE

Estratto dell’articolo di Alberto Zorzi per www.corriere.it

INCIDENTE BUS A MESTRE - UN UOMO ESTRAE LA FIGLIA DAL FINESTRINO

Le certezze sul tragico incidente di martedì sera a Mestre - quando un bus in servizio navetta è precipitato dal cavalcavia della bretella che da Mestre porta verso Marghera -, fino ad ora, sono poche, a parte la tragica contabilità dei 21 morti e 15 feriti. «E con le ipotesi non si va da nessuna parte», afferma il procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi.

La prima è che non ci sarebbe coinvolgimento di alcun altro mezzo. «Su mia indicazione già poche ore dopo il fatto la polizia locale di Venezia ha sentito l'autista dell'autobus che era sulla corsia a fianco e poi hanno anche controllato il mezzo - prosegue - è stato riscontrato che non ci sono tracce». Ma non ci sono nemmeno segni di frenata.

bus incidente mestre guard rail

[…] Sull'ipotesi che il guardrail fosse inadeguato o che ci fosse un tratto mancante, per ora il procuratore, che ha aperto un fascicolo per omicidio plurimo stradale contro ignoti, non si sbottona. «Abbiamo sequestrato l'intero tratto, faremo le verifiche con calma […] - sottolinea - Io non indago le persone così, ma solo se ci sono concreti elementi di responsabilità».

Idem per eventuali malfunzionamenti dell'autobus, che però sono poco probabili visto che aveva un anno di vita. «Abbiamo sequestrato anche quello, ma l'analisi non fa parte degli atti urgenti».

[…] Come invece l'autopsia che verrà eseguita sull'autista del mezzo, il 40enne trevigiano Alberto Rizzotto, anche per valutare l'ipotesi del malore: l'incarico sarà conferito forse già domani, una volta ricostruita l'identità di tutte le vittime per fare gli avvisi come da codice alle parti offese, attività non facile perché molti non avevano i documenti e potrebbe essere necessario svolgere gli esami del Dna.

bus precipitato da un cavalcavia a mestre 5

[…] La polizia locale lagunare ha sentito un paio di testimoni feriti ricoverati all'ospedale dell'Angelo, i carabinieri altrettanti negli altri ospedali veneti. «Non hanno dato elementi particolari, non si sono accorti di nulla fino a quando c'è stato l'impatto - afferma - Non ricordano di aver sentito urla, non hanno sentito botti o colpi dalla parte sinistra del mezzo, elemento che collima con l'assenza di contatto con altri veicoli di cui dicevo prima».

bus precipitato da un cavalcavia a mestre 3

Escluso anche che il bus abbia preso fuoco in corsa: «C'è stata qualche fiamma legata alla fuoriuscita del litio dalle batterie dopo l'impatto».

[…] «Sono stati identificati finora 11 tra i sopravvissuti e 7 tra i deceduti - ha spiegato invece il prefetto Michele Di Bari - Le nazionalità riscontrate sono Francia, Spagna, Croazia, Ucraina, oltre all'autista italiano». […]

