E’ indagato per tentato omicidio dalla procura di Venezia Filippo Turetta, l’ex fidanzato di Giulia Cecchettin. I due ragazzi sono scomparsi lo scorso sabato. Gli inquirenti hanno disposto alcune perquisizioni che proprio in queste ore si stanno eseguendo.

L'attenzione degli investigatori, si è concentrata nel lago di Barcis in provincia di Pordenone, dove i vigili del fuoco stnno scandagliando le sponde vicine ai dirupi, adiacenti la strada.

[…] ieri Giulia Cecchettin, 22 anni, si sarebbe dovuta laureare. Invece è scomparsa da sabato notte assieme all’ex fidanzato Filippo Turetta. Su tutto incombe una speranza sempre più sottile: che siano entrambi vivi. La targa della Punto viene catturata l’ultima volta cinque giorni fa nel Bellunese, lungo la Statale 51 di Alemagna che porta a Dobbiaco e incrocia il tragitto per San Candido e Sesto, a un tiro di schioppo dall’Austria. Non lontano dalla val Fiscalina, nel cuore delle Dolomiti di Sesto, dove Filippo, amante della montagna, in passato ha dormito.

Giornata di ricerche, ieri, in Val Pusteria: «Siamo andati sui percorsi sterrati, lungo le vie in mezzo ai boschi, nelle strade forestali», racconta chi ha seguito le operazioni. Oggi si continua […] Potrebbe essere ancora lì. Il problema è trovarla, in un’area enorme. Alcune telecamere, riattivate dopo che erano in manutenzione, hanno comunque potuto ricostruire il tortuoso percorso precedente dell’auto: l’ingresso in Friuli passando Caneva. strade secondarie lungo la Valcellina, Longarone.

Zone impervie, caratterizzate anche da dirupi: per questo ieri su alcune aree è volato l’elicottero.

Il test del Dna, affidato ai Ris, dirà se il sangue trovato sull’asfalto a Fossò sia compatibile con Giulia. […] Per terra sarebbero stati trovati anche dei capelli. […] I carabinieri hanno smentito il ritrovamento di un brandello di stoffa lungo l’argine di un fiume.

La procura di Venezia ha aperto un’inchiesta al momento contro ignoti. Le indagini si concentrano sul ritrovamento dei ragazzi. […] «Potrebbe essere stata sequestrata», dice Stefano Tigani, avvocato di Gino Cecchettin, il papà di Giulia. «La voglio viva», sussurra il padre.

Sull'asfalto di via V Strada ci sono nove macchie di sangue: grandi, compongono una scia, e la forma di alcune tradisce un trascinamento. È la zona industriale di Fossò (Venezia), stretta tra il tacchificio Coccato e la sede operativa di Dior. Proprio le telecamere di sicurezza di quest'ultima potrebbero avere cristallizzato una parte della verità di sabato, quando i 22enni Giulia Cecchettin e Filippo Turetta non sono più tornati a casa, dopo una serata insieme. […]

La sorella Elena è uscita di casa per sottoporsi a un prelievo del sangue: il suo Dna verrà confrontato con quello del sangue sull'asfalto di Fossò, […]

E invece ieri le forze dell'ordine hanno intensificato le ricerche. Si è aggiunta una squadra della protezione civile: in sessanta, coordinati dai vigli del fuoco, hanno battuto palmo a palmo strade, corsi d'acqua, parcheggi, spiazzi intorno a questa fetta di provincia in cui è stata vista per l'ultima volta l'auto di Filippo. Le ricerche hanno raggiunto anche le Dolomiti, a partire dall'area intorno a Sesto, luogo del cuore del 22enne. E poi il Bellunese e il Pordenonese. […]

Le ultime novità […] che la Fiat Grande Punto di Filippo avrebbe superato il confine con l'Austria domenica sera. A quell'ultima segnalazione in Carinzia se ne è aggiunta un'altra, due giorni fa, sempre in Austria, ma non è stata confermata. «Oggi dovevamo festeggiare la laurea. E invece questa mattina ero tra i fossi a cercare il corpo di mia cugina». Le parole di Giovanni Passarotto sono una lama[…]

Nicola Turetta è un padre disperato. Da sei giorni il figlio Filippo, 22 anni, si è dissolto nel nulla, insieme all'ex fidanzata Giulia Cecchettin, sua coetanea. […]

Nicola Turetta, cosa pensa sia successo?

«All'inizio, pensavo che avessero avuto un incidente. Ma adesso non lo so, non ne ho proprio idea. L'unica cosa che so è che Filippo non farebbe mai del male a Giulia. È sempre stato molto corretto con lei, lo abbiamo visto tutte le volte che sono stati insieme, a casa nostra. Filippo le vuole molto bene e lo stesso vale per lei».

Però si erano lasciati.

«È vero, però già una volta erano tornati insieme, dopo essere rimasti separati appena un mese. […] In questi giorni è stato dipinto come un ragazzo possessivo, quasi uno stalker. Non è così».

Com'è suo figlio?

«Fondamentalmente, un buono. Un ragazzo molto educato, tranquillo. E Giulia non ha mai avuto paura di lui, altrimenti non avrebbe continuato a uscirci. Vederlo non le ha mai messo ansia. Anzi, si sentiva molto protetta da Filippo. Quando Giulia ha perso la mamma, mio figlio le è stato molto vicino».

È stato detto che Filippo temeva di perderla, dopo la laurea.

«Ma non è vero. Filippo era molto orgoglioso di Giulia, tra loro non c'è mai stata rivalità. […]».

Siete fiduciosi?

«Siamo molto spaventati, […] Però, sì, siamo comunque fiduciosi, perché non può essere che si siano fatti qualcosa di grave. E poi ci è stato detto che l'auto di Filippo sta circolando ancora, quindi per noi c'è speranza. […]».

Ma lei che idea si è fatto?

«Magari Filippo ha portato Giulia in qualche campeggio, in montagna. Lui conosce molto bene le zone di Cortina e San Candido. Ma sono ipotesi. Mio figlio è sempre stato un ragazzo previdente. Quando è uscito di casa aveva dei contanti e la sua PostePay, che porta sempre con sé».

