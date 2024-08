24 ago 2024 14:36

COSA VOGLIONO SAPERE I CARABINIERI DAL COMPAGNO DI SHARON VERZENI? SERGIO RUOCCO ANCHE STAMANI È STATO CONVOCATO IN CASERMA, A TERNO D’ISOLA, E DOMANI DOVRÀ TORNARCI: “PERCHÉ? ME LO SPIEGHERANNO” – IL 37ENNE NON È INDAGATO, E HA UN ALIBI DI FERRO PER LA NOTTE DEL 30 LUGLIO, QUANDO SHARON È STATA UCCISA CON QUATTRO COLTELLATE – LA MADRE: “NON NE PUÒ PIÙ. SPERO CHE SI ARRIVI PRESTO A UNA FINE. SPERO CHE NON SIA LUNGA COME LA STORIA DI YARA…”