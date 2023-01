COSCHE DA PAZZI - DIECI PERSONE SONO STATE INDAGATE CON L’ACCUSA DI CONCUSSIONE, CORRUZIONE E INTESTAZIONE FITTIZIA DI SOCIETÀ CON AGGRAVANTE DI “FINALITÀ MAFIOSE” PER AVER PERMESSO ALLA ‘NDRANGHETA DI LUCRARE SUI FONDI DELLA RICOSTRUZIONE DEL TERREMOTO DI MANTOVA DEL 2012 – I CARABINIERI STANNO PERQUISENDO STUDI TECNICI IN LOMBARDIA, EMILIA ROMAGNA, VENETO E CALABRIA...

Andrea Tinari per www.rainews.it

Avrebbero agevolato la cosca ndranghetista dei Dragone, che lucrava sui fondi sisma per la ricostruzione, dopo il terremoto mantovano del 2012: vasta operazione dei carabinieri di Mantova in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Calabria, che stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 persone, indagate per concussione, corruzione e intestazione fittizia di società, con l'aggravante delle "finalità mafiose".

I reati sarebbero stati commessi nell'ambito delle procedure per la concessione di "fondi sisma", relativi ad immobili danneggiati. Decine anche le perquisizioni in atto da parte dei militari in abitazioni e in studi tecnici di professionisti interessati dalle indagini in varie regioni italiane nell'operazione chiamata 'Sisma'.

