SONO TUTTE IMPAZZITE PER IL REGGISENO IN VISTA

Estratto dell’articolo di Cristina Bianchi e Luca Volpi per "Oggi"

hailey bieber

[…] Se si va a correre in città con un bra sportivo dai colori fluo, perché non mostrare il balconcino colorato o luccicante sotto la giacca importante? […] «Tra gli stilisti che hanno imposto la sexyness come riappropriazione del corpo, ci sono Versace con il Bondage Dress del 1992 che fece scandalo, e la collezione di Tom Ford per Gucci del 1996», ricorda Stella Romoli, giornalista di moda di Amica. «Allora l’intento era costruire l’immagine di una donna sensuale e potente, come e rimasta Donatella Versace, simbolo della forza femminile. Oggi la generazione Zeta ha assorbito il modello, anche inconsapevolmente. In passerella negli ultimi tempi si sono viste trasparenze, perizomi di fuori, lingerie, pizzi».

alessandra mastronardi

«[..] le ragazze vere se ne fregano, indossano e scoprono quello che vogliono, non solo con l’intento di sedurre, ma in un percorso di accettazione del proprio corpo. Puo piacere o meno, ma io spero che la tendenza non si esaurisca». Una buona notizia c’e. Almeno dal punto di vista dell’economia. Secondo il rapporto Intimate Wear Market, il mercato globale dell’abbigliamento intimo dovrebbe generare 325,36 miliardi di dollari entro il 2025, con una crescita dell’8,1 per cento dal 2018 al 2025.

cara delevingne

«Il reggiseno in vista sotto un tuxedo, una giacca da smoking rivisitata, non e prerogativa delle star», conferma Irene Festa. Se Givenchy firma un completo coordinato di pantaloni e top in jeans, le belle e famose sfoggiano magari lo stesso microreggiseno: come le star Bella Thorne e Cara Delevingne. La prima punta sul nero, Cara ha lo stesso modello, blu notte. Non e chiaro se i colori scelti siano in armocromia con i loro incarnati. Ma in fondo, che importa?

elisabetta canalis cristina marino bella thorne elisabetta gregoraci bar rafaeli raffaella carra'