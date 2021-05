COSE DELL’ALTRO MONDO – “GUERINO È MORTO. MA NON DI COVID”, L’INCREDIBILE MANIFESTO FUNEBRE APPESO FUORI DALLA CHIESA A FERENTINO, VICINO FROSINONE -LA COSA NON È PASSATA INOSSERVATA IN PAESE HA SUSCITATO PARECCHIE PERPLESSITÀ. CHISSÀ GUERINO CHE AVREBBE DETTO? O FORSE, CHISSÀ, SARÀ STATO LUI A DIRE ESPRESSAMENTE A MOGLIE E FIGLIE DI…

Da leggo.it

guerino palombo

Cose dell'altro... mondo. Verrebbe proprio da dire così. Quello che è successo a Ferentino, popoloso comune della provincia di Frosinone, raggiunge vette extra terrene. Qualche giorno fa è morto Guerino Palombo, ricoverato all'ospedale del capoluogo. Alla non più tenerissima età di 82 anni è passato a miglior vita. E i famigliari, come evidenziano le foto di cui Leggo è venuto in possesso, ci hanno tenuto ad evidenziare (tra parentesi) nel manifesto funebre appeso all'esterno della chiesa di Sant'Agata che l'amato Guerino non fosse malato e, quindi, deceduto per il covid.

Come dire... Ok, il nostro Guerino è morto. Ma, tranquilli, non per il virus. Quindi noi tutti non dobbiamo fare quarantena, non siamo infetti e ci potete tranquillamente incontrare al bar del paese. Il manifesto funebre, ovviamente, non è passato inosservato a Ferentino e ha suscitato parecchie perplessità. Chissà Guerino che avrebbe detto? O forse, chissà, sarà stato lui a dire espressamente a moglie e figlie di scrivere nel manifesto funebre che la sua morte col coronavirus non c'azzecca?

guerino palombo