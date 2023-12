COSE DELL’ALTRO PIANETA - LA NASA HA DIFFUSO LE STRAORDINARIE FOTO INEDITE DI URANO SCATTATE DAL TELESCOPIO SPAZIALE JAMES WEBB: SI NOTANO UNDICI DEI TREDICI ANELLI CHE CIRCONDANO IL TERZO PIANETA PIÙ GRANDE DEL SISTEMA SOLARE E I NOVE SATELLITI CHE GIRANO INTORNO AL GIGANTE GASSOSO GHIACCIATO - SONO LE IMMAGINI PIÙ NITIDE MAI SCATTATE AL PIANETA, EFFETTUATE GRAZIE ALLA ROTAZIONE FAVOREVOLE... - VIDEO

Estratto dell'articolo di Paolo Virtuani per www.corriere.it

urano 1

Urano come non l’abbiamo mai visto, nemmeno con le immagini ravvicinate riprese nel gennaio 1986 con il passaggio della sonda Voyager 2. Il terzo pianeta più grande del Sistema solare è stato osservato dal telescopio spaziale James Webb lo scorso 4 settembre e ora la Nasa ha diffuso le foto dopo aver identificato tutte le strutture in dettaglio.

La ripresa è stata effettuata in una condizione favorevole: l’asse di rotazione del pianeta è inclinato di 98 gradi e in questo periodo rivolge il suo Polo Nord verso il Sole, quindi è come se noi lo vedessimo dall’alto sopra il polo.

urano 3

Si notano nitidamente undici dei tredici anelli che circondano il pianeta, come quelli di Saturno, compresi i due molti distanti e debolissimi, quasi invisibili in condizioni normali. Inoltre si vedono nove satelliti che girano intorno al gigante gassoso ghiacciato in orbita bassa: da destra (a ore 2) Rosalind, Puck, Belinda, Desdemona, Cressida, Bianca, Portia, Juliet e Perdita.

urano 2

[…] Si nota inoltre la nube che copre il Polo nord del pianeta. Una foto davvero straordinaria che chiude un anno in cui il telescopio James Webb ci ha fornito immagini stupende dell’Universo che stanno cambiando anche l’astronomia.