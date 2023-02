COSE TURCHE – SONO 188 I COSTRUTTORI E GLI APPALTATORI ARRESTATI IN TURCHIA PER I CROLLI DI EDIFICI CHE SI SONO VERIFICATI NEL DEVASTANTE TERREMOTO DELLO SCORSO 6 FEBBRAIO – LE AUTORITA' IMPUTANO ALLA LORO “NEGLIGENZA” LA CAUSA DELLA DISTRUZIONE SU VASTA SCALA E DELLA MORTE DI MIGLIAIA DI PERSONE…

(AGI) - In Turchia sono 188 i costruttori e appaltatori arrestati in relazione ai crolli di edifici verificatisi col pesante terremoto del 6 febbraio. Come riferisce l'agenzia turca Anadolu, sono accusati di aver violato i regolamenti edilizi.

Secondo le autorita', la causa della distruzione su vasta scala e della morte di migliaia di persone e' imputabile alla "negligenza" di queste persone.

