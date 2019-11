COSI' DOLCE CHE TI STROZZA – TRAGEDIA IN FRANCIA DOVE UNA 58ENNE È MORTA DOPO ESSERSI STROZZATA CON UN FOULARD RIMASTO IMPIGLIATO NEL ROBOT DA CUCINA: LA DONNA STAVA PREPARANDO UNA TORTA CON SUO FIGLIO 15ENNE QUANDO IL PEZZO DI STOFFA LE SI È STRETTO ALLA GOLA – IL RAGAZZINO, IN PREDA AL PANICO, HA…

Alix Amer per "www.ilmessaggero.it"

Avevano deciso di preparare un dolce insieme quando all’improvviso è accaduta la tragedia. Tutti gli ingredienti erano pronti sul bancone della cucina per essere amalgamati. Fin qui tutto normale. Poi l’utilizzo del mixer per velocizzare i tempi. Ed è in questo preciso momento che è accaduto qualcosa di assurdo. La mamma è morta davanti agli occhi del figlio. Il suo foulard è praticamente rimasto bloccato nel robot da cucina.

La donna, 58 anni, è deceduta ieri mattina intorno alle 10.30, proprio quando la sua sciarpa è rimasta intrappolata in questa specie di frullatore. Era nella sua cucina con suo figlio adolescente, 15 anni, nella loro casa di Saint-Etienne, nella Francia orientale. «Aiuto, correte... mia madre sta soffocando».

Il ragazzo ha chiamato i servizi di emergenza che gli hanno detto di scollegare il mixer e tagliare la sciarpa di sua madre. Ha raccontato che stavano preparando una torta insieme quando si è verificato l’incidente. «Tutto è accaduto in pochi secondi», ha aggiunto sconvolto.

Pompieri e paramedici hanno fatto il possibile per far riprendere la mamma, ma è stata dichiarata morta sul posto. È previsto un esame post mortem e verrà condotta un’indagine per scoprire esattamente cosa è successo.

