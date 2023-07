PER UNO COSI', NESSUNA PIETA' - IN AMERICA, IL 39ENNE MARK MACHIKOFF HA ACCOLTELLATO UNA DONNA E POI HA DIFFUSO GLI ULTIMI ATTIMI DI VITA DELLA VITTIMA IN DIRETTA SU FACEBOOK - IL KILLER, CON PRECEDENTI PENALI, È STATO ARRESTATO DOPO LA SEGNALAZIONE DI UN UTENTE - NEL 2019 MECHIKOFF ERA STATO FERMATO PER AVER COLPITO UNA DONNA E AVERLA MINACCIATA DI MORTE CON UN COLTELLO - L’ACCUSA POTREBBE CHIEDERE LA PENA DI MORTE...

Da www.lastampa.it

mark mechikoff 3

Choc in California, la uccide e posta su Facebook la sua agonia: arrestato L'accoltella a morte e posta i momenti finali della sua agonia su Facebook. Mark Mechikoff, 39 anni e con precedenti penali di vario genere, è stato arrestato dalla polizia in California, a San Mateo, non lontano dal luogo del delitto.

La caccia all'uomo è partita immediatamente, con la polizia di Nye che ha avvertito quella di San Mateo. Gli agenti tramite il nome fornito sono riusciti ad arrivare all'indirizzo di Mechikoff in un grande complesso residenziale dell'area e hanno iniziato a bussare porta a porta nel tentativo di individuare la vittima e il sospettato.

mark mechikoff 1

Dopo tre ore di ricerca il corpo senza vita di Claribel Marie Estrella è stato individuato, ma l'assassino non era sul posto. Le ricerche si sono quindi ampliate e Mechikoff è stato arrestato due ore dopo a San Jose.

«Anche se i motivi dell'accoltellamento sono ancora sotto indagine, sappiamo che l'uomo ha filmato gli ultimi momenti della vittima e ha postato il video su Facebook prima di scappare», ha riferito la polizia spiegando che l'assassino e la vittima si conoscevano, anche se non è ancora chiaro che tipo di relazione avessero.

mark mechikoff 4

L'uomo ha dei precedenti penali: nel 2019 è stato arrestato per aver colpito una donna e averla minacciata di morte con un coltello. Secondo alcuni osservatori, l'accusa potrebbe chiedere la pena di morte per l'assassino. Anche se in California non ci sono più esecuzioni, la legge consente infatti di comminare la pena capitale in casi particolari come potrebbe essere questo.

mark mechikoff 2