7 feb 2023 19:54

COSÌ FAN TOTTI – PER SCACCIARE LE VOCI DI CRISI TRA I DUE IL PUPONE PUBBLICA PER LA PRIMA VOLTA SU INSTAGRAM UNA FOTO CON DEDICA A NOEMI BOCCHI SULLE NOTE DI “BASTA UNO SGUARDO” DI NEK. I DUE, INSIEME AL FIGLIO DI LUI, SI SONO ATTOVAGLIATI AL RISTORANTE “ISOLA DEL PESCATORE” DI SANTA SEVERA – MA TOTTI HA UN PENSIERO ANCHE PER LA ROMA E SOPRATTUTTTO PER IL FIGLIO