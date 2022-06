COSÌ MUORE UN MERCENARIO – I DUE CITTADINI BRITANNICI E IL MAROCCHINO CATTURATI DALLE MILIZIE FILORUSSE NEL DONETSK SARANNO CONDANNATI A MORTE: LO HA DECISO LA CORTE SUPREMA DELLA SEDICENTE REPUBBLICA POPOLARE, CHE LI HA ACCUSATI DI ESSERE “MERCENARI”. PER LE FAMIGLIE SI TRATTA DI UNA VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE DI GINEVRA: "È UN OLTRAGGIO AL DIRITTO INTERNAZIONALE"

1. -I FILORUSSI CONDANNANO A MORTE I 2 'MERCENARI' BRITANNICI

processo a Aiden Aslin, Shaun Pinner e Saaudun Brahim

(ANSA) – La corte suprema della sedicente Repubblica Popolare del Donetsk ha condannato a morte i "mercenari" britannici Aiden Aslin, 28 anni, del Nottinghamshire, Shaun Pinner, 48 anni, del Bedfordshire, e Saaudun Brahim, cittadino marocchino, che combattevano per l'esercito ucraino. Lo fanno sapere le agenzie russe.

I militari sono accusati dai filorussi di essere "mercenari" ma le famiglie dei britannici, sostiene la Bbc, affermano che erano nell'esercito ucraino. Entrambi i britannici sono membri in servizio delle forze armate ucraine e il Regno Unito, spiega sempre Bbc, ha chiarito che sono da considerarsi come prigionieri di guerra che non dovrebbero essere perseguiti per aver preso parte alle ostilità. Quella pronunciata oggi dalla corte di Donetsk, non riconosciuta internazionalmente, è la sentenza di primo grado contro la quale gli imputati potranno fare appello.

2 - UCRAINA: CONDANNA 'MERCENARI' GB, PER FAMIGLIE È ILLEGALE

(ANSA) - Le famiglie dei due ex militari britannici condannati a morte come mercenari in primo grado da una corte dell'autoproclamata Repubblica del Donetsk, denunciano il processo come uno show condotto "in violazione della Convenzione di Ginevra" sui prigionieri di guerra. Lo riporta il Guardian.

Mentre l'ex ministro Tory Robert Jenrick, deputato del collegio di uno dei due, accusa "le autorità russe" di averne strumentalizzato "in modo completamente vergognoso" la cattura e di "oltraggio al diritto internazionale". Ma spera comunque che "in un prossimo futuro" essi possano essere oggetto di uno scambio di prigionieri.

processo a Aiden Aslin, Shaun Pinner e Saaudun Brahim