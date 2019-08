FERMI TUTTI! ZINGA SFANCULA RENZI (E DI MAIO) E APRE AL VOTO ANTICIPATO – PRIMO VAFFA: “LA PROPOSTA DI RENZI DI UN GOVERNO ISTITUZIONALE DI BREVE DURATA, NON HA RICEVUTO ALCUN TIPO DI REAZIONE NEL M5S. PERCHÉ, CREDO, CHE I GRILLINI NON SI FIDINO DI LUI. E LA SCISSIONE È UN'EVENTUALITÀ CHE NEMMENO RENZI NASCONDE – SECONDO VAFFA: ''CONTE NON VA BENE: NON SI PUÒ RIPRENDERE A GOVERNARE COME SE NULLA FOSSE CAMBIANDO SOLO ALLEATO” – AMORALE DELLA FAVA: “SENZA UN GOVERNO FORTE E CON OBIETTIVI EVIDENTI PER NOI CI SONO SOLO LE URNE”