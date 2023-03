22 mar 2023 15:43

COSPITO STAVA PER MORIRE. ANZI, NO – IERI IL TERRORISTA ANARCHICO HA AVUTO UNA CRISI CARDIACA IMPROVVISA, CON DOLORE AL PETTO, BATTITO IRREGOLARE E TREMORE A UNA MANO. SECONDO IL SUO AVVOCATO, “ALFREDO HA RISCHIATO LA VITA”. MA I MEDICI DEL REPARTO CARCERARIO DELL’OSPEDALE SAN PAOLO RIDIMENSIONANO DI MOLTO LA SITUAZIONE, CHE SAREBBE RIMASTA SEMPRE SOTTO CONTROLLO – L'EPISODIO È AVVENUTO A DUE GIORNI DALL’UDIENZA AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA CHE DECIDERÀ SULLA CONCESSIONE DEI DOMICILIARI PER MOTIVI DI SALUTE…