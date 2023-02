COSPITO TORNA A MANGIARE PER PREPARARSI ALLO SHOW IN AULA – DOPO 117 GIORNI DI DIGIUNO, L'ANARCHICO HA MANGIATO UNO YOGURT COL MIELE. E HA RIPRESO A PRENDERE GLI INTEGRATORI – VUOLE PRESENTARSI “LUCIDO” ALL'UDIENZA DEL 24 FEBBRAIO, NELLA QUALE IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA POTREBBE REVOCARE IL 41 BIS – SECONDO LE INFORMATIVE DI POLIZIA E CARABINIERI, TENERE COSPITO IN REGIME DI CARCERE DURO È INUTILE E CONTROPRODUCENTE: “NON HA RIDOTTO IL PROSELITISMO NÉ CONTENUTO LE ATTIVITÀ DEL MOVIMENTO INSURREZIONALISTA”

Dopo 117 giorni di digiuno, per la prima volta Alfredo Cospito ha mangiato uno yogurt col miele. Se per i magistrati del Tribunale di sorveglianza non si può parlare di una interruzione dello sciopero della fame, di certo il detenuto al 41 bis ha fatto un importante passo avanti. Del resto, l'avvocata Caterina Calia […] lo ha ripetuto: «Alfredo Cospito mi ha detto che non vuole suicidarsi. Ma lottare contro il 41 bis che è una cosa terribile da quello che ha potuto vedere».

Così l'anarchico 55enne ieri mattina ha accettato di bere un the e ha ripreso ad assumere il potassio - fondamentale per le funzioni organiche - annunciando che avrebbe fatto lo stesso con gli altri integratori, che rifiutava dall'arrivo al carcere di Opera. […]

Una scelta che secondo gli ambienti giudiziari e penitenziari sarebbe innanzitutto legata alla «possibilità» che lascia intravvedere il parere dell'avvocato generale della Cassazione, Pietro Gaeta, che ha chiesto di rivedere la necessità del carcere duro, invitando la Suprema Corte ad annullare il 41 bis con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma. L'udienza si terrà il 24 febbraio. In vista di quella data, da quel che trapela, l'esponente della Federazione anarchica informale vuole rimanere lucido.

Peraltro, già gli esami del sangue in mattinata, per la prima volta hanno mostrato un miglioramento del valore degli elettroliti. Forse segno dell'assunzione di una buona dose di zucchero. […]

Quando il Superprocuratore Gianni Melillo ha ipotizzato che per il detenuto Alfredo Cospito si potesse passare dal carcere duro al circuito dell'Alta sicurezza, ossia un leggero decalage nell'asperità del trattamento carcerario, non era per bontà d'animo, ma sulla base di un ragionamento molto pratico che viene dalle forze di polizia.

Nel suo parere che sta sulla scrivania del ministro della Giustizia, Melillo riporta infatti due importanti informative di polizia e carabinieri, i cui reparti antiterrorismo ritengono che, a questo punto, tenere Cospito al 41bis non soltanto sia inutile, ma controproducente.

[…] «A testimonianze di come la produzione documentale di questo tenore sia connaturata al movimento di cui il Cospito è figura di vertice, anche successivamente alla sua sottoposizione al regime del 41bis, sono stati acquisiti documenti dai toni particolarmente violenti e che incitano all'azione diretta nell'ambito della campagna di solidarietà anche internazionale indetta in favore del detenuto». Ecco perché, secondo la polizia, è controproducente tenere il terrorista anarchico al carcere duro: così si alimenta una campagna contro lo Stato italiano nel mondo.

Stesso ragionamento fa il Ros dei carabinieri, mai tenero con gli anarco-insurrezionalisti: «Risulta in tutta la sua evidenza – sono i passaggi scritti dai carabinieri e riportati nel parere della Dna – come la sottoposizione del detenuto Cospito Alfredo al regime del 41bis non abbia azzerato le comunicazioni e le pubblicazioni all'interno del movimento anarchico-insurrezionalista.

Considerato anche il fatto che la Fai/Fri non è struttura gerarchica né piramidale, questo ha di contro generato un incontenibile, diffuso e variegato movimento di contestazione che ha prodotto l'ulteriore nefasta conseguenza di aver fatto convergere nello stesso campo di lotta gruppi e individualità anarchico-insurrezionaliste ed esponenti di estrazione marxista-leninista con precedenti specifici di militanza brigatista ed esperienze di lotta armata». […]

Con pragmatismo investigativo, il Ros esamina la situazione come si è determinata in questo inizio di gennaio. «L'applicazione del regime 41bis e il conseguente isolamento di Cospito Alfredo – scrivono – non hanno determinato l'auspicata riduzione del proselitismo, né il contenimento dell'attività del movimento anarchico-insurrezionalista, che invece ha incrementato le azioni dirette, le iniziative politiche e l'elaborazione di scritti e documenti ideologici che trovano diffusione anche in ambiti esterni di contiguità politica al movimento stesso».

Detto tutto ciò, unendo considerazioni di fatto con quelle di diritto, la Superprocura suggerisce al governo una soluzione che salverebbe le esigenze umanitarie con quelle di sicurezza, allo stesso tempo sottraendo al movimento anarco-insurrezionalista un fondamentale argomento: se si togliesse Cospito dal 41bis e lo si riportasse all'Alta sicurezza come è stato negli ultimi 9 anni, imponendogli stavolta la censura della comunicazioni, si avrebbe un sufficiente argine alla diffusione di documenti propagandistici, ma senza i rigori del 41bis. […]

