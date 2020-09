flavio briatore con silvio berlusconi il 12 agosto

DAGONEWS

Non solo Silvio, sarebbero positivi anche i due figli: Barbara con i due figli e Luigi, più altri nipoti.

1 – SILVIO BERLUSCONI POSITIVO AL CORONAVIRUS

Da www.adnkronos.com

Silvio Berlusconi è risultato positivo al tampone per il Covid. A confermarlo all'Adnkronos Salute è il suo medico curante, Alberto Zangrillo, primario di anestesia e rianimazione dell'ospedale San Raffaele di Milano

"Berlusconi è asintomatico e in isolamento a domicilio", dice Zangrillo. Il leader di Forza Italia, spiega Zangrillo, è stato sottoposto a tampone "per un recente soggiorno in Sardegna".

2 – SILVIO BERLUSCONI POSITIVO AL CORONAVIRUS: "MI È SUCCESSO ANCHE QUESTO MA CONTINUO LA BATTAGLIA"

Da www.repubblica.it

BARBARA BERLUSCONI

Silvio Berlusconi è positivo al coronavirus. Il leader di Forza Italia si è sottoposto a un tampone programmato dopo un soggiorno in Sardegna a metà agosto, dove ha incontrato Flavio Briatore anche lui positivo, e l'esito dell'esame è risultato positivo. "Sarò presente in campagna elettorale con interviste Tv e sui giornali e secondo le limitazioni imposte dalla mia positività al Coronavirus. Putroppo mi è successo anche questo ma continuo la battaglia", ha detto Berlusconi nel corso di un collegamento con il Movimento azzurro donne.

silvio berlusconi alberto zangrillo

Il suo medico curante Alberto Zangrillo, direttore delle Unità di anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare dell'ospedale San Raffaele di Milano, ha assicurato: "È asintomatico e sta in isolamento a casa, come da disposizioni regionali".

luigi berlusconi federica fumagalli

Un comunicato del suo ufficio stampa ha aggiunto: "Il Presidente continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto. Continuerà in ogni caso a sostenere i candidati di Forza Italia e del centro-destra alle elezioni regionali ed amministrative, con interviste quotidiane sui giornali, sulle televisioni e sui social".

Già il 25 agosto, il giorno del ricovero di Flavio Briatore, Berlusconi si era sottoposto al doppio tampone per il Covid che però era risultato negativo. Quel giorno rientrò ad Arcore come da programma e aveva ripreso il lavoro per la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali.

FLAVIO BRIATORE ALBERTO ZANGRILLO

Lo scorso 12 agosto l'incontro con Flavio Briatore, che venne poi ricoverato al San Raffaele per il Covid e nei giorni successivi poi dimesso. In quell'occasione Briatore aveva postato su Instagram un video insieme a Berlusconi in cui diceva: "Grande giornata oggi. Sono venuto a trovare il mio amico presidente. A cui voglio tanto bene. Lo trovo in forma. Bravo Silvio".

Risale invece alla prima settimana di agosto, sempre in Sardegna, l'ultima riunione "in presenza" tra Berlusconi e i vertici del partito. Fonti parlamentari azzurre riferiscono che, sin dall'inizio della crisi sanitaria, il Cavaliere si sarebbe sottoposto al tampone ogni settimana.

luigi berlusconi federica fumagalli 3

Tanti i messaggi di vicinanza arrivati al leader di Forza Italia. "Auguri di pronta guarigione e un abbraccio virtuale all'amico Silvio Berlusconi", ha detto il leader della Lega Matteo Salvini. "Al presidente Berlusconi i migliori auguri da me e da Fratelli d'Italia. Che è un leone lo ha dimostrato tante volte: siamo certi che supererà brillantemente anche questo", ha scritto invece su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

BARBARA BERLUSCONI E SILVIO

Auguri di pronta guarigione anche dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio: "Spero si riprenda presto e che combatta con la forza che lo ha sempre contraddistinto anche questa battaglia".

Berlusconi Renzi

Sui social ha espresso vicinanza a Berlusconi anche il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, che lui a fine marzo risultato positivo al Covid: "Voglio fare a Silvio Berlusconi gli auguri di una pronta guarigione a nome di tutta la comunità dei democratici. Combatterà con forza anche questa battaglia. A presto". "Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l'augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus", è il post su Twitter il leader di Iv, Matteo Renzi.

LUIGI BERLUSCONI CON LA FIDANZATA FEDERICA FUMAGALLI