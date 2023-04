TRA COSTI TROPPO ALTI E PROFESSORI CHE NON VOGLIONO ASSUMERSI LA RESPONSABILITÀ, UNO STUDENTE SU DUE NON PARTIRÀ IN GITA SCOLASTICA - L'AUMENTO DI INCIDENTI NEGLI ULTIMI TEMPI HA SPINTO MOLTI DOCENTI A NON VOLER ACCOMPAGNARE GLI STUDENTI NEI VIAGGI SCOLASTICI, SOPRATTUTTO I MINORENNI - CIRCA TRE QUARTI DI CHI DECIDE DI PARTIRE (O ALMENO CI RIESCE), RESTA IN ITALIA E I COSTI POSSONO ANCHE RAGGIUNGERE I 400 EURO PER ALUNNO - LE METE PIÙ GETTONATE SONO…

Estratto dell'articolo di L.Loi. per “il Messaggero”

Uno studente su due, quest'anno, non andrà in gita. […] La vera ripartenza doveva avvenire adesso. Ma non c'è stata né ci sarà. I motivi? Innanzitutto la paura, da parte dei docenti, che possa accadere qualcosa di brutto agli studenti sotto la loro responsabilità. […] I rischi sono troppo alti. E poi non va trascurato l'aspetto economico: in questo momento per molte famiglie, purtroppo, non è possibile sostenere i costi di una gita.

IL SONDAGGIO

Secondo un sondaggio di skuola.net, […] il 48% dei ragazzi delle scuole superiori non partirà per un viaggio di istruzione, il 28% non si allontanerà da casa neanche per un solo giorno. E le motivazioni riportate dagli intervistati sono di diversa natura anche se ce n'è una che prevale su tutte le altre: nel 34% dei casi il professore non si prende la responsabilità di accompagnare gli studenti in gita.

[…] Dipende da caso a caso e negli ultimi anni, pandemia a parte, sono in aumento i docenti che si rifiutano di partire. In linea anche quel 17% dei casi in cui gli studenti sono stati indisciplinati e quindi, per punizione, non partono. Per quanto riguarda invece l'aspetto economico, i costi della gita sarebbero troppo alti per le casse famigliari in un caso su 4. […]

LE METE

Quindi tre alunni su 4 resteranno in Italia dove, di certo, non mancano le città d'arte e si risparmia il costo più elevato degli spostamenti in aereo. La meta più quotata è Napoli con il 13% di gite, seguono Firenze con l'11% e Roma dove andrà un ragazzo su dieci tra quelli pronti a partire. Non solo grandi città, nel carnet di scelta ci sono anche i borghi meno conosciuti: uno su 4 si dirigerà infatti verso mete alternative[…]

Il caro gita purtroppo si fa sentire e per molte famiglie rappresenta una spesa da evitare: nel 44% dei casi la cifra resta tra i 200 e i 400 euro, in 2 casi su 3 resta sotto i 400 euro visto che c'è anche chi riesce a spendere meno, organizzando magari piccole uscite di un giorno o due. E c'è anche chi mette a disposizione la propria casa. […]

