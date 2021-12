15 dic 2021 11:04

COTA TRA LE GAMBE - LA CORTE DI APPELLO DI TORINO HA INFLITTO ALL'EX GOVERNATORE DELLA REGIONE PIEMONTE, ROBERTO COTA, UN ANNO E SETTE MESI DI CARCERE PER LA VICENDA "RIMBORSOPOLI" CHE HA COINVOLTO EX CONSIGLIERI REGIONALI - PER COTA, CHE HA LASCIATO LA LEGA PER FORZA ITALIA, SI TRATTA DEL QUARTO PROCESSO: ASSOLTO IN PRIMO GRADO, POI CONDANNATO IN APPELLO A UN ANNO E SETTE MESI, QUINDI IL RINVIO A UN NUOVO APPELLO DA PARTE DELLA CASSAZIONE…