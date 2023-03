COTTI E TRUFFATI - LE APP PER INCONTRI ONLINE STANNO DIVENTANDO TERRENO FERTILE PER LA CRIMINALITÀ: SOLO NEL 2021 SONO STATI RUBATI 547 MILIONI DI DOLLARI A PERSONE TRUFFATE DA PRESUNTI PARTNER – NEL MIRINO ENTRANO SPESSO CELEBRITÀ E ANZIANI. CIRCA I DUE TERZI DELLE VITTIME DI FRODI SENTIMENTALI SONO DONNE CON UN'ETÀ MEDIA DI 50 ANNI – I CONSIGLI DELLA SOCIETÀ DI CYBERSECURITY KASPERSKY PER EVITARE DI FINIRE NELLA TRAPPOLA

Estatto dell'articolo Raffaele d'Ettorre per "il Messaggero"

Si spacciano per consumati Don Giovanni o romantiche ragazze della porta accanto, nascondendosi dietro profili finti con foto accattivanti recuperate in qualche angolo del web. Spesso studiano interessi e abitudini della vittima per poi lanciarsi in un corteggiamento spietato, con un unico scopo: ripulirne il conto in banca.

Spopolano le app di incontri online: da Tinder a OkCupid passando per Bumble fino ad arrivare a Facebook Dating, l'offerta è diventata infinita e con essa è aumentato a dismisura anche il numero di utenti che si affidano al web per trovare il partner della vita. Ma i rapporti pubblicati dalla Federal Trade Commission, l'agenzia americana a tutela dei consumatori, dimostrano come quelle stesse app stiano diventando anche terreno fertile per la criminalità: per colpa delle truffe romantiche sono stati persi infatti un totale di 1,3 miliardi di dollari, con un picco di 547 milioni nel solo 2021. [...]

IL MODUS OPERANDI

E la sua storia esemplifica alla perfezione il modus operandi dei nuovi rubacuori digitali: con una sorta di schema Ponzi, Hayut avvicinava le vittime spacciandosi per l'erede di un impero miliardario, usciva con loro tra ogni genere di lusso (pagato con i soldi della sventurata precedente) e poi inventando storie strappalacrime per convincerle a prestargli grandi quantità di soldi, che utilizzava per conquistare la vittima successiva.

Torna subito alla mente la triste e surreale vicenda della truffa romantica di cui è stato vittima l'ex nazionale azzurro di pallavolo Roberto Cazzaniga, che dal 2008 a oggi ha perso oltre 700mila euro arrivando anche a indebitarsi per una ragazza che di fatto non è mai esistita. Nel mirino dei truffatori infatti entrano spesso celebrità e chiunque, anziani in primis, sia in possesso di asset considerevoli quali fondi pensione o case, e i dati più recenti confermano che circa i due terzi delle vittime di frodi sentimentali sono donne con un'età media di 50 anni. [...]

L'INNOCENZA

Il ruolo sociale delle dating app è esploso durante la pandemia, quando le app di incontri virtuali sono diventate surrogate degli incontri in presenza. Ma c'è altro in ballo, una leva che in un mondo totalmente digitale i cui meccanismi non sono immediatamente chiari spinge i meno esperti a fidarsi ciecamente di tutto ciò che avviene sul web. E le frodi sulle app di dating risultano particolarmente crudeli proprio perché giocano su quel tipo di innocenza.

Lo sa bene Tho Vu, cinese di 33 anni, un lavoro stabile nel servizio clienti di una società di sicurezza, che sulle app di incontri ha perso 300.000 euro in bitcoin, cioè i risparmi di una vita. Mr. Zhao, il truffatore ancora oggi ignoto, le aveva promesso che quell'investimento sarebbe servito per sposarsi ed iniziare una vita insieme, prima di scomparire per sempre. Bitcoin e truffe online sono diventati un binomio gettonato, tanto che gli illeciti legati alle criptovalute hanno raggiunto un record di 14 miliardi di dollari nel 2021, secondo quanto riportato dal blog Chainalysis. [...]

Prende così il via la nuova generazione del crimine, con i millennials che abbandonano un territorio ormai troppo rischioso per spostare tutto sul web, dove truffare è diventato semplice quanto fare click. E dove una mente criminale può assumere le sembianze della perfetta anima gemella.

