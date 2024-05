COUS COUS, GNAM GNAM - IL PIATTO, CHE DAL 2020 È PATRIMONIO MONDIALE DELL'UNESCO, È UN SIMBOLO DI MULTICULTURALITA' - ANCHE SE LA VERSIONE PIU' FAMOSA È QUELLA DI GRANO DURO, SI POSSONO USARE DIVERSI TIPI DI BASI PER IL PIATTO, COME MIGLIO, SORGO, RISO O FARRO E ANCHE I CONDIMENTI SONO A DISCREZIONE DELLO CHEF - IL COUS COUS È PRENSENTE IN MOLTISSIME CUCINE DI TUTTO IL MONDO, ANCHE SE SI PENSA SIA NATO IN…

Estratto dell'articolo di Giacomo A. Dente per “il Messaggero”

[…] Campionato del Mondo di Cous Cous. La cornice è San Vito Lo Capo, […]. Una kermesse dove si parla di Mediterraneo e di variazioni sul tema di questo piatto, dal 2020 patrimonio mondiale dell'Unesco al pari della pasta, ma dove i veri temi di fondo sono la multiculturalità e l'amicizia tra i popoli. Africa, bacino del Mediterraneo, mondo (il vincitore 2023 è un messicano) il cous cous è per sua natura un formato duttile, diasporico, che si presta a numerose variazioni e felici contaminazioni con i repertori cucinari dei paesi più diversi.

SCIENZA IN CUCINA

Pellegrino Artusi, padre nobile delle cucine dell'Italia Unita col suo la Scienza in cucina e l'arte di mangiare bene del 1891, lo chiama cuscussù', definendolo un grande intruglio' che i discendenti di Mosè e di Giacobbe hanno, nelle loro peregrinazioni, portato in giro per il mondo, ma chi sa quante e quali modificazioni avrà subite dal tempo e dal lungo cammino percorso. Ora è usato in Italia per minestra dagli israeliti'.

Sulle origini del keskesu', parola che descrive il gesto rituale della mano che separa i grani dell'alimento' i pareri sono controversi. Per certo già nel XIII secolo si trova descritto nelle province berbere del Nord Africa, ma resoconti di antichi viaggiatori ne trovano versioni anche nell'Africa Occidentale. La partenza è il grano duro da cui si ricava la semola. Poi con successivi processi di idratazione, di lavoro manuale, di passaggio per setacci si arriva ad avere delle perline che, passate al vapore, almeno due volte si prestano ad essere accompagnate a verdure, pesce o carne con aggiunta di spezie.

Un rituale che si accompagna ad utensili che parlano di storie antiche, basta vedere in Sicilia le classiche mafaradde', il grande piatto svasato per la lavorazione della semola e le cuscusiere' a due livelli (uno coi buchi per far passare il vapore).Grano duro, ma anche miglio, sorgo, riso, farro, sono le basi del piatto che, dopo la cottura al vapore, diventa accompagnamento di umidi e intingoli senza limiti per la fantasia per lo chef. […]

