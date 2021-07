IL COVID CE LO SUCCHIA! IN GRAN BRETAGNA CENTINAIA DI PERSONE SI SONO RADUNATE PER LO “SWINGATHON”, IL RAVE DEGLI SCAMBISTI CHE SI TIENE A GRANTHAM, NEL LINCOLNSHIRE - GLI ORGANIZZATORI AVEVANO GARANTITO CHE IL FESTIVAL SAREBBE STATO ANNULLATO NEL RISPETTO DELLE RESTRIZIONI ANTI-COVID MA I PARTECIPANTI (A CHI VIENE CHIESTO UN TAMPONE NEGATIVO) SONO ARRIVATI IN MASSA: SONO STATI VENDUTI GIA’ 400 BIGLIETTI, PER IL COSTO DI 200 STERLINE A COPPIA - IL PROGRAMMA PREVEDE…

Sono 24.885 le persone che sono risultate positive al Covid-19 nelle ultime 24 ore nel Regno Unito, secondo i dati giornalieri diffusi dal governo. I test risultati positivi sono aumentati del 67% rispetto ai sette giorni precedenti, scrive il Guardian. In merito ai decessi, sono 18 le persone che oggi hanno perso la vita per complicanze riconducibili al coronavirus.

Intanto centinaia di persone si sono radunate per partecipare a un rave di scambisti. Gli organizzatori dello Swingathon, il rave degli scambisti che si tiene a Grantham, nel Lincolnshire, a inizio settimana avevano garantito che il festival era stato annullato. Nel rispetto delle restrizioni introdotte in Inghilterra per contenere la diffusione del coronavirus.

Eppure, come rivela il Daily Mail mostrando immagini ottenute con droni, sono molte le tende montate e le roulotte arrivate a destinazione. Un partecipante, a condizione di anonimato, ha detto che ci sono già almeno duecento persone. Per l'evento, della durata di quattro giorni, sarebbero stati venduti in totale 400 biglietti, con un costo di duecento sterline a coppia.

Il programma del rave party, che causa pandemia non si è svolto lo scorso anno, prevede tra l'altro l'esibizione di cantanti nudi e gare di magliette bagnate, vasche idromassaggio e un concorso per eleggere Miss e Mr Swingathon 2021. Il partecipante citato dal Daily Mail afferma che tutto si svolge ''in linea con quanto previsto contro il Covid-19'' perché ai partecipanti è stato chiesto un tampone negativo all'ingresso, ma il governo britannico limita a trenta le persone che possono riunirsi per ''eventi significativi della nostra vita'', come matrimoni o funerali.

