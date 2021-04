IL COVID FA L’INDIANO – I NUMERI HORROR DELL’INDIA, CHE IN TRE GIORNI HA REGISTRATO QUASI UN MILIONE DI CONTAGI. I MORTI NELLE ULTIME 24 ORE SONO STATI 2.624, I NUOVI POSITIVI PIÙ DI 340MILA. IL TOTALE DI INFETTI HA SUPERATO 16,5 MILIONI. E ANCORA IL PICCO NON È ARRIVATO…

supporter di modi ammassati e senza mascherine

(ANSA-AFP) - NUOVA DELHI, 24 APR - Il bilancio quotidiano del coronavirus in India supera ancora nuovi record mentre il governo lotta per fornire ossigeno agli ospedali sopraffatti dalle centinaia di migliaia di nuovi casi: quasi un milione di contagi in tre giorni. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 2.624, un nuovo record giornaliero, e oltre 340.000 i nuovi casi, portando il totale dell'India a 16,5 milioni, secondo solo agli Stati Uniti. Molti esperti prevedono che l'attuale ondata non raggiungerà il picco per almeno altre tre settimane e ritengono che il numero reale di morti e casi sia molto più alto.

