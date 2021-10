“LA GENTE SA CHE SONO GAY E LO ACCETTA: SONO FORTUNATO PER QUESTO. TUTTI I MIEI COLLEGHI LO SANNO” – L’ARBITRO INGLESE JAMES ADCOCK HA FATTO COMING OUT: “C’È STATO CHI MI HA DETTO: ‘SONO ORGOGLIOSO DI TE, CHE SEI IN GRADO DI ESSERE APERTAMENTE GAY NELLO SPORT’, PERCHÉ SANNO CHE CI SONO ANCORA BARRIERE DA ABBATTERE. MA NON SONO MAI STATO VITTIMA DI INSULTI OMOFOBI” – “DICHIARARSI GAY È UNA SCELTA CHE DEVI FARE COME PERSONA, NON COME ARBITRO…”