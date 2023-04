14 apr 2023 14:35

IL COVID NON È SERVITO: C'E' ANCORA CHI SE MAGNA I PIPISTRELLI - LA POLIZIA TEDESCA HA FERMATO VICINO AL CONFINE TRA BELGIO E GERMANIA UN 31ENNE ITALIANO CHE TRASPORTAVA UN CARICO DI PIPISTRELLI FRITTI E QUASI UNA TONNELLATA DI PESCE NON REFRIGERATO - L'AUTOMOBILISTA, CHE GUIDAVA SENZA DOCUMENTI D'IDENTITÀ E SENZA PATENTE, È STATO DENUNCIATO E RIMPATRIATO IN ITALIA - SONO IN CORSO VERIFICHE PER CAPIRE SE...