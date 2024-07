DAGOREPORT – È SEMPRE UN DETTAGLIO A SVELARE LA VERITÀ DI UNA PERSONA. AD ESEMPIO: QUAL È IL RAZIOCINIO CHE SPINGE UN CAPO DI GOVERNO A PORTARE CON SÉ LA FIGLIA DI 8 ANNI PER UN VIAGGIO IN FORMA UFFICIALE DI 4 GIORNI IN CINA, DI CUI 30 ORE ASSORBITE DAL VIAGGIO ROMA-PECHINO? E MENTRE GIORGIA MELONI È IMPEGNATA IN UNA SERIE DI STRESSANTI INCONTRI, LA BIMBA GINEVRA VIENE PRESA IN CARICO E PORTATA IN GIRO DALLA MOGLIE DELL’AMBASCIATORE ITALIANO A PECHINO - DEL RESTO, NON SI È MAI VISTA LA SEGRETARIA DI UN PREMIER PRENDERE POSTO AL TAVOLO DI INCONTRI UFFICIALI CON CAPI DI GOVERNO. IL CLIMAX DEL GROTTESCO ESPLOSE ALL'AEROPORTO DI BEIRUT QUANDO IL PRIMO MINISTRO LIBANESE MOLLÒ DUE BACI A PATRIZIA SCURTI SCAMBIANDOLA PER LA MELONA (VIDEO) - PRIMA DI DECOLLARE PER PECHINO, L’UNDERDOG DELLA GARBATELLA HA PER CASO COMUNICATO ALLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA, URSULA VON DER LEYEN, QUALI ERANO GLI OBIETTIVI ECONOMICI DEL NOSTRO PAESE NELLA TERRA DEL DRAGONE? FINO A PROVA CONTRARIA, L’ITALIA FA ANCORA PARTE DEL MERCATO COMUNE EUROPEO....