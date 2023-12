IL COVID ORA COLPISCE ALLA PANCIA – GLI SCIENZIATI AMERICANI ED EUROPEI HANNO RILEVATO TRACCE DI CORONAVIRUS IN QUANTITÀ MOLTO MAGGIORI NELLE ACQUE REFLUE – QUESTO LASCIA PENSARE CHE LA NUOVA VARIANTE “JN.1” STIA PRENDENDO DI MIRA L’INTESTINO – UNA MUTAZIONE PER AGGIRARE L’IMMUNITÀ VACCINALE E RIUSCIRE A ENTRARE NELLE CELLULE…

Estratto dell’articolo di www.ilmessaggero.it

COVID E INTESTINO

Gli scienziati di tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti, stanno rilevando tracce di Covid in quantità molto maggiori nelle acque reflue. Questo elemento li sta spingendo a considerare se il virus stia ora prendendo di mira l’intestino delle persone.

Il Covid infetta tradizionalmente le persone attraverso il naso e la bocca e si moltiplica nelle vie respiratorie, talvolta migrando verso i polmoni. Ma alcuni virologi ritengono che il virus abbia alterato le sue esigenze per entrare nelle cellule, il che significa che può infettare più facilmente l’intestino.

COVID - VARIANTE JN. 1

Marc Johnson, virologo molecolare e professore di microbiologia molecolare e immunologia presso l'Università del Missouri, parlando con il Daily Mail ha dichiarato che «ci sono stati alcuni enormi picchi nelle acque reflue in Europa, e molti di noi stavano riflettendo su quali potrebbero essere le possibili spiegazioni, se si tratta di solo un aumento di casi o se ci sia qualche altra spiegazione».

[...] Una delle idee è che la nuova variante JN.1 abbia modificato i suoi requisiti per entrare nelle cellule, forse per aggirare l’immunità vaccinale o delle infezioni precedenti.

COVID E INTESTINO

Il professor Johnson ha ammesso come sia possibile che la nuova variante JN.1 sia più focalizzata sull’intestino, ma ha aggiunto che vi erano ancora prove dirette per confermare teoria. «Ma molti altri coronavirus infettano l’intestino, quindi non sarebbe così sorprendente», ha sottolineato.

A causa della sua rapida diffusione, l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha classificato la variante di Sars-CoV-2 JN.1 come ' variante di interesse' (Voi) separata dal lignaggio BA.2.86, alias Pirola. [...]

COVID - CURE IN OSPEDALE

Lo rende noto l'Oms sottolineando che, «sulla base delle evidenze disponibili, il rischio aggiuntivo per la salute pubblica globale rappresentato da JN.1 è attualmente valutato come basso. Nonostante ciò - ammonisce però l'agenzia - con l'inizio dell'inverno nell'emisfero settentrionale, JN.1 potrebbe aumentare il carico di infezioni respiratorie in molti Paesi».

variante globale covid COVID E INTESTINO