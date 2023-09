IL COVID TORNA AD ALZARE LA TESTA - IN UNA SOLA SETTIMANA SI È REGISTRATO UN +44% DI NUOVI CASI. E DAL MINISTERO DELLA SALUTE È STATA GIÀ DIRAMATA UNA CIRCOLARE CHE RIPRISTINA L’OBBLIGO DEI TAMPONI SU LARGA SCALA PER I RICOVERATI E CHI VA IN VISITA NEI REPARTI - DIETRO L’IMPENNATA DI NUOVI CASI C’È LA VARIANTE “ERIS”, CHE IMPERVERSA ANCHE NEGLI USA E IN ASIA: ALLA CASA BIANCA È GIÀ TORNATO L’OBBLIGO DI MASCHERINA. E A NEW YORK...

Estratto dell'articolo di Paolo Russo per www.lastampa.it

Alla Casa Bianca la mascherina è già un obbligo mentre a New York, dove si è avuto un incremento del 200% dei casi, il sindaco ha annunciato che presto torneranno ad essere obbligatori i vaccini [...]

ieri mentre il monitoraggio a cura dell’Iss faceva registrare un aumento del 44% delle infezioni in una sola settimana, con le vittime salite da 65 a 94, dal ministero della Salute veniva diramata una circolare che di fatto ripristina l’obbligo dei tamponi per larga parte dei ricoverati e anche per chi va a fargli visita se il reparto è di quelli occupati soprattutto da pazienti fragili.

Del resto i numeri parlano chiaro. Dal 31 agosto al 6 settembre il bollettino dell’Iss rileva un aumento delle infezioni da 14.863 a 21.309, mentre l’incidenza settimanale dei casi ogni 100mila abitanti da 25 passa a 36. Dato che pur collocando l’Italia al secondo posto della classifica dei Paesi con più contagi settimanali, è considerato da tutti gli esperti ampiamente sottostimato, visto che sono sempre meno gli italiani che si presentano in farmacia per sottoporsi al rito del tampone. L’indice di contagio, l’Rt, è invece in linea con quello della settimana precedente all’1,12, sopra la soglia epidemica di uno. Il che vuol dire che i contagi sono destinati a crescere ancora.

[...] Che dietro il ritorno del Covid in Italia ci sia la nuova variante Eris è oramai più di un sospetto. Sempre il monitoraggio Iss rileva infatti che mentre Kraken è in ritirata, con una prevalenza scesa in sette giorni dal 21,2 al 13,4%, la EG.5 corre ed è oramai al 41,9%. Un tasso di crescita più o meno pari a quello registrato nei giorni scorsi in Asia e negli Usa con la contemporanea impennata dei contagi.

In base a un documento dell’Iss la variante Eris non sembra al momento rappresentare una minaccia vera a propria in quanto, si legge nell’analisi dell’Istituto, «ad oggi non si evidenziano rischi addizionali per la salute pubblica rispetto ai lignaggi circolanti». Ma basta sentire le associazioni dei medici di famiglia per scoprire che Eg.5 non spedirà in ospedale, ma a letto con sintomi tutt’altro che lievi sì. [...]

