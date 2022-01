30 gen 2022 15:24

IL COVID UCCIDE ANCHE I BAMBINI – È MORTA AL BAMBIN GESÙ DI ROMA LA BIMBA DI DUE ANNI, TRASPORTATA DA CATANZARO CON UN AEREO MILITARE: POSITIVA AL CORONAVIRUS, È STATA GIUDICATA IN IMMINENTE PERICOLO DI VITA PER UNA GRAVE INSUFFICIENZA RESPIRATORIA, MA UNA VOLTA ARRIVATA NELLA CAPITALE NON C’È STATO NIENTE DA FARE