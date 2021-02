LILLI, LA PROSSIMA FALLA IN DIRETTA! – ENNESIMA FIGURACCIA PER LA GRUBER: A “OTTO E MEZZO” ANDREA SCANZI SI LANCIA IN UN’INVETTIVA CONTRO LE DICHIARAZIONI DI BRUNETTA SULLO SMART WORKING. CHE PERÒ NEL FRATTEMPO ERANO GIÀ STATE RETTIFICATE E SMENTITE – IL TWEET DI RENATINO È DELLE 20.35. COME MAI LA GRUBER NON HA DETTO NIENTE? SEMPLICE: PERCHÉ COME AL SOLITO LA PUNTATA ERA REGISTRATA. E NON È LA PRIMA VOLTA CHE LILLI-BOTOX PRENDE UN BUCO NELL’ACQUA…