CRASH! L'INCREDIBILE VIDEO DELLO SCONTRO TRA DUE ELICOTTERI IN AUSTRALIA - UN VELIVOLO STAVA ATTERRANDO MENTRE L’ALTRO ERA IN FASE DI DECOLLO: NELLO SCONTRO SONO DECEDUTE QUATTRO PERSONE - IL FILMATO E' STATO GIRATO DA UN PASSEGGERO CHE PROVA AD AVVERTIRE IL PILOTA CHE STA PER COLPIRE UN ALTRO ELICOTTERO – VIDEO!

Da www.corriere.it

scontro tra elicotteri in australia 4

Sono morte quattro persone nell’incidente tra due elicotteri che volavano sopra la zona della città di Gold Coast, sulla costa est dell’Australia. I due velivoli si sono scontrati mentre uno era in fase di decollo e l’altro in fase di atterraggio. In un video ripreso dall'interno della cabina di pilotaggio di uno dei due elicotteri, pubblicato dall’emittente australiana 7News, si vede un passeggero che avverte il pilota poco prima della collisione fatale. Dopo lo scontro i resti dei due mezzi sono atterrati su una spiaggia a Main Beach: uno dei due elicotteri (quello nel video) è riuscito a completare un atterraggio di emergenza, e tutte le sei persone che aveva a bordo si sono salvate. Le quattro persone morte invece viaggiavano tutte a bordo dell’altro elicottero.

scontro tra elicotteri in australia 2 scontro tra elicotteri in australia 3 scontro tra elicotteri in australia 5 scontro tra elicotteri in australia 1